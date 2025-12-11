Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de diciembre de 2025

PUNTA ARENAS SE CORONA CAMPEÓN DEL CLAUSURA DE FUTSAL DE PRIMERA DIVISIÓN ANFP

​Punta Arenas se coronó campeón del Clausura de futsal de la Primera División ANFP tras vencer a Magallanes 5-2, con la copa ya en la ciudad y la Supercopa ante Colo Colo como próximo desafío.

Futsal campeones primera 10 de diciembre

El equipo de Punta Arenas Futsal se consagró campeón del Clausura 2025 de la Primera División de la ANFP tras derrotar a Magallanes Futsal por 5-2 en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago. El conjunto austral dominó gran parte del encuentro, llevando la copa hacia el sur y desatando la emoción de su hinchada.

Con el título en mano, Punta Arenas ya tiene la mira puesta en la Supercopa, donde enfrentará al campeón del Apertura, Colo Colo Futsal, en un duelo único por la supremacía nacional. Este enfrentamiento promete ser un nuevo desafío para el elenco magallánico.

El trofeo llegó a Punta Arenas entre el júbilo de los jugadores, cuerpo técnico y seguidores del club. Las celebraciones se trasladaron hasta la Plaza Muñoz Gamero, donde familiares e hinchas vibraron tras la histórica consagración deportiva.

​El festejo no pasó desapercibido: bocinazos, cánticos y mensajes de apoyo inundaron las calles de la ciudad, destacando el impactante logro para el futsal regional. La comunidad celebró a lo grande el título que pone a Magallanes en el centro del futsal chileno.

​Punta Arenas brilló también en la liguilla final, con resultados destacados como la victoria 8-5 sobre Colo Colo Futsal que marcó su paso hacia las instancias decisivas. Este resultado ilusiona con la Supercopa a la escuadra local. Durante el torneo regular, el equipo mostró consistencia y ofensiva poderosa que lo llevaron a pelear palmo a palmo con los mejores del país.

PC 3

MUNICIPALIDAD DESTACA AVANCES DEL PROGRAMA DE CACHUREOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CERCA DE TRES MIL MAGALLÁNICOS RECIBIRÁN ARTÍCULOS ORTOPÉDICOS, DE SALUD Y ALIMENTOS GRACIAS A INICIATIVA DE CORMAG

Leer Más

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

​El modelo de financiamiento fue 50-50: la red de organizaciones aportó M$152.550, mientras que el Gobierno Regional, a través de Cormag, complementó con M$150.000.

cormagmagallanes
nuestrospodcast
Futsal campeones primera 10 de diciembre

PUNTA ARENAS SE CORONA CAMPEÓN DEL CLAUSURA DE FUTSAL DE PRIMERA DIVISIÓN ANFP

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Kast-y-Jara-Paranal-768x432

EL SORPRESIVO RESPALDO DE JARA Y RECHAZO DE KAST AL PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE CERCANO AL OBSERVATORIO PARANAL

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Aura_creativa_(7)

COLORES Y EMOCIONES: LA ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS ABRIÓ SUS PUERTAS AL ARTE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Latam 03-12

AUSTRO CHILE Y MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS PROFUNDIZAN GESTIONES CON AEROLÍNEAS PARA FORTALECER LA CONECTIVIDAD Y EL TURISMO REGIONAL