PUNTA ARENAS SE CORONA CAMPEÓN DEL CLAUSURA DE FUTSAL DE PRIMERA DIVISIÓN ANFP

El equipo de Punta Arenas Futsal se consagró campeón del Clausura 2025 de la Primera División de la ANFP tras derrotar a Magallanes Futsal por 5-2 en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago. El conjunto austral dominó gran parte del encuentro, llevando la copa hacia el sur y desatando la emoción de su hinchada.

Con el título en mano, Punta Arenas ya tiene la mira puesta en la Supercopa, donde enfrentará al campeón del Apertura, Colo Colo Futsal, en un duelo único por la supremacía nacional. Este enfrentamiento promete ser un nuevo desafío para el elenco magallánico.

El trofeo llegó a Punta Arenas entre el júbilo de los jugadores, cuerpo técnico y seguidores del club. Las celebraciones se trasladaron hasta la Plaza Muñoz Gamero, donde familiares e hinchas vibraron tras la histórica consagración deportiva.

​El festejo no pasó desapercibido: bocinazos, cánticos y mensajes de apoyo inundaron las calles de la ciudad, destacando el impactante logro para el futsal regional. La comunidad celebró a lo grande el título que pone a Magallanes en el centro del futsal chileno.

​Punta Arenas brilló también en la liguilla final, con resultados destacados como la victoria 8-5 sobre Colo Colo Futsal que marcó su paso hacia las instancias decisivas. Este resultado ilusiona con la Supercopa a la escuadra local. Durante el torneo regular, el equipo mostró consistencia y ofensiva poderosa que lo llevaron a pelear palmo a palmo con los mejores del país.