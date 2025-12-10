Punta Arenas,
10 de diciembre de 2025

BIENES NACIONALES DEFENDIÓ ATRIBUCIONES LEGALES DE RESERVA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INMUEBLES FISCALES DISPONIBLES

​Ante solicitud de información de terrenos fiscales por parte del Consejo Regional

Seremi BBNN MAGALLANES 2

​El secretario regional de Bienes Nacionales, Sergio Reyes, asistió a una nueva sesión de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional con el fin de informar respecto a diversas solicitudes de concesión de uso gratuito para proyectos sociales, y al mismo tiempo, fundamentó la entrega parcial de información respecto a la solicitud de terrenos administrados y disponibles en el área de río San Juan.

La autoridad ministerial explicó al órgano colegiado que la secretaría regional ha respondido con datos actualizados sobre aquellos inmuebles que poseen administración mediante instrumentos tales como las concesiones de uso gratuito. Sin embargo, sostuvo que hay importantes restricciones cuando se trata de inmuebles disponibles.

“Desde el punto de vista administrativo y jurídico no nos es posible detallar ampliamente la ubicación de inmuebles fiscales sin administración, por cuanto concurren las causales de reserva establecidas por la cartera para cautelar que su conocimiento o publicidad afecten las funciones de la Secretaría de Estado, generando efectos negativos, tales como las tomas ilegales que también afectan seriamente a vecinos y vecinos.”

Respecto a ello, la autoridad señaló que “esta administración ha promovido la denuncia de las tomas ilegales y recuperado más de 10 mil metros cuadrados de terrenos fiscales –en su mayoría en suelo urbano- y esperamos que en marzo lleguemos a una superficie de 18 mil metros cuadrados”.

Explicitó finalmente que, tanto el Decreto Ley N°3274 de 1980, que fija la Ley Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales, así como el Decreto ley 1939 del año 1977 señalan facultades exclusivas para la adquisición, administración y disposición sobre bienes del Estado o fiscales, así como la aplicación, control y orientación de las políticas que son aprobadas por el Gobierno.

“Por lo tanto, reafirmó la autoridad regional, nos corresponde a nosotros aplicar la legislación correspondiente y controlar su cumplimiento, en materia de tuición, adquisición, administración y disposición, aplicando este criterio en la administración del área de San Juan.”


Concesiones aprobadas en la Sesión Ordinaria del CORE

Nueva concesión de uso gratuito para el Club Deportivo Presidente Carlos Ibáñez por un periodo de 3 años con el fin de realizar actividades recreacionales de niños y familias, en su gran mayoría adultos mayores.

Concesión de uso gratuito de 4.578 m2 para la Municipalidad de Natales con la finalidad de construir y habilitar una plaza urbana con una inversión de UF 3.000 que será financiada con postulación a fondos del Gobierno Regional.

Concesión de uso gratuito por 5 años para la Agrupación Ladridos del Sur K9, representada por José Luis Orellana en el Lote A-1, Camino al Andino, Km 4,5 Ruta Y-580, Punta Arenas con una superficie de 0,75 hectáreas.

Concesión de uso gratuito por 5 años para la Corporación Patrimonial del Deporte de Magallanes, Copadema, dirigida por Pedro Jara en un inmueble anteriormente administrado por el ministerio de Defensa en las proximidades de la laguna Puedeto.


Reu Coordinación 5

AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR UN PROCESO SEGURO EN LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COLECTOR PARA PUNTA ARENAS: SERÁN NUEVE MIL VECINOS BENEFICIADOS

Leer Más

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

​El colector comenzará en Los Ñandúes con Condell, para luego ingresar por Aves Australes, continuar por Villa Selknam y por un recorrido no recto, llegar a avenida Frei, desde donde finalmente se dirigirá hacia la planta de tratamiento en el sector Tres Puentes.

nuestrospodcast
BIENES NACIONALES DEFENDIÓ ATRIBUCIONES LEGALES DE RESERVA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DE INMUEBLES FISCALES DISPONIBLES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

AVANZA RECUPERACIÓN DE "HOMENAJE AL VIENTO" EN MAGALLANES

SALUD Y EDUCACIÓN FORTALECEN CONVENIO PARA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE CONTROLES DE SALUD ESCOLAR Y ADOLESCENTE EN MAGALLANES

EL AMIGO DE LA FAMILIA