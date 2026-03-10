CAMPAÑA VERANO 2025-2026: AUTORIDAD SANITARIA REALIZÓ MÁS DE 250 FISCALIZACIONES EN LOCALES DE ALIMENTOS, FESTIVALES Y FIESTAS TRADICIONALES DE LA REGIÓN

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes informó el balance de las acciones de fiscalización realizadas durante la temporada estival en la región, las que estuvieron enfocadas principalmente en locales de expendio de alimentos, ferias, festivales y fiestas costumbristas, entre otros eventos de alta concurrencia. La Campaña de Verano, desarrollada entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, contempló 258 fiscalizaciones a nivel regional, considerando tanto actividades programadas como inspecciones efectuadas ante requerimientos o situaciones detectadas en terreno.



Las inspecciones se concentraron en carnicerías, restaurantes, ferias costumbristas, eventos estivales y recintos asociados a celebraciones de verano, priorizando espacios con mayor afluencia de público. Durante estos controles se verificó el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, especialmente en materias como condiciones de higiene de las instalaciones, correcta manipulación de alimentos, mantención de la cadena de frío, abastecimiento de agua potable y adecuada disposición de residuos, entre otros aspectos.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, señaló que “ya hemos finalizado la campaña de verano en materia de fiscalización a establecimientos que expenden alimentos en ferias, festivales y fiestas costumbristas, actividades que durante esta época registran una alta concurrencia tanto de la población de Magallanes como de turistas que llegan a la región”.



La autoridad sanitaria agregó que “como todos los años lo que buscamos no solo es fortalecer a quienes expenden alimento para que vayan mejorando los niveles de calidad, sino también educar a la población para que sean los propios fiscalizadores de los lugares donde ellos consumen alimentos. Estamos seguros que en un trabajo asociativo vamos a poder ir mejorando cada día los estándares de calidad”.



Por su parte, Alex Lucero, encargado de la Unidad de Alimentos de la Seremi de Salud, explicó que “a la programación habitual de fiscalizaciones a locales establecidos se suman las inspecciones enfocadas en las actividades que se desarrollan durante el verano, como ferias, muestras costumbristas y festivales que se realizan en diferentes puntos de la región”.



“En ese contexto, durante el verano que ya se termina realizamos sobre 250 fiscalizaciones a este tipo de actividades, en las cuales nosotros supervisamos que se cumplan las condiciones sanitarias mínimas para asegurar que el evento no nos genere problemas en aspectos de manipulación de alimentos y seguridad. A ello se suman las inspecciones habituales a establecimientos de alimentos y las fiscalizaciones realizadas a partir de denuncias. Como resultado de este trabajo, se iniciaron 21 sumarios sanitarios, principalmente en locales establecidos, asociados a deficiencias de tipo sanitario o de infraestructura”, indicó Alex Lucero.



Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad a preferir siempre locales autorizados y observar las condiciones sanitarias de los establecimientos, recordando que la ciudadanía también cumple un rol fundamental como primer fiscalizador. En este sentido, se invitó a las personas a realizar las denuncias correspondientes en caso de detectar deficiencias o incumplimientos a la normativa sanitaria. Del mismo modo, la Autoridad Sanitaria instó a los organizadores de festivales y fiestas de verano a cumplir con lo establecido en la normativa vigente y a fortalecer cada año las condiciones sanitarias de estos eventos, con el fin de resguardar la salud de los asistentes.



Las inspecciones continuarán desarrollándose de acuerdo con la planificación anual, reforzándose especialmente en fechas de alta demanda, como Semana Santa, el Carnaval de Invierno y Fiestas Patrias, entre otras, con el objetivo de resguardar las condiciones sanitarias en la elaboración y expendio de alimentos.

