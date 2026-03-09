Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

POR DESBORDE EN UN CANAL: TRÁNSITO SUSPENDIDO EN RUTA 9 SUR

En el kilómetro 40 de la Ruta 9 sur, altura de Río Blanco, se encuentra suspendido por el desborde de un canal. MOP trabaja en el lugar.

IMG_5583

Debido a las intensas lluvias que han caído en la Región de Magallanes durante este día lunes, la ruta 9 Sur que une Punta Arenas con San Juan tiene el tránsito suspendido.

Según informó Carabineros el corte se produjo a la altura del kilómetro 40 debido al desborde de un canal, el cual fue intervenido por un particular.

Actualmente el MOP se encuentra trabajando en el sector.

inauguracion porvenir manantiales (7)

120 KILÓMETROS PAVIMENTADOS EN TIERRA DEL FUEGO: GOBIERNO INAUGURA RUTA Y-65 PORVENIR MANANTIALES

