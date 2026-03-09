9 de marzo de 2026
POR DESBORDE EN UN CANAL: TRÁNSITO SUSPENDIDO EN RUTA 9 SUR
En el kilómetro 40 de la Ruta 9 sur, altura de Río Blanco, se encuentra suspendido por el desborde de un canal. MOP trabaja en el lugar.
Debido a las intensas lluvias que han caído en la Región de Magallanes durante este día lunes, la ruta 9 Sur que une Punta Arenas con San Juan tiene el tránsito suspendido.
Según informó Carabineros el corte se produjo a la altura del kilómetro 40 debido al desborde de un canal, el cual fue intervenido por un particular.
Actualmente el MOP se encuentra trabajando en el sector.
