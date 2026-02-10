Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de febrero de 2026

A MÁS DE 397 MIL MILLONES DE PESOS ASCIENDE EL MONTO IDENTIFICADO A PAGAR EN PATENTES POR NO USO DE AGUAS

​El proceso de cobro de patentes 2026 comenzó oficialmente el jueves 15 de enero con la publicación en el Diario Oficial del listado de titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que elabora la Dirección General de Aguas del MOP y cuyo pago se debe realizar en la Tesorería General de la República el 31 de marzo próximo.

Río San Juan FOTO Diego Nahuel
Está en curso el proceso de pago de patentes por no contar con las obras de aprovechamiento para el uso de las aguas de acuerdo a la resolución que fija el listado elaborado por la Dirección General de Aguas del MOP para este 2026. Los titulares de derecho que tengan algún reparo a la inclusión en la nómina tienen hasta el 26 de febrero para presentar un recurso de reconsideración ante la DGA. El listado, publicado el 15 de enero pasado en el Diario Oficial y difundido en diversos medios  impresos, electrónicos y radios del país se puede revisar aquí.
 
El proceso 2026 considera a un total de 5.432 derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas, tanto consuntivos (agua que se usa y no se devuelve al cauce o acuífero) como no consuntivos (agua que se usa y luego retorna al cauce o acuífero), que en forma conjunta deberán cancelar aproximadamente 397 mil 326 millones de pesos. Del total, los derechos consuntivos son 2.977, corresponden a 463.439,07 litros por segundo y sus titulares deberán pagar 314 mil 473 millones de pesos; mientras que los derechos no consuntivos son 2.455, representan mayores caudales con 16.647.502,04 litros por segundo y el monto a cancelar es de 82 mil 853 millones de pesos.  
 
"Este año disminuyeron un 3% los derechos sujetos a cobro de patentes, es decir, ya sea porque han ido instalando las obras de captación y haciendo uso de las aguas, porque han renunciado a los derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, por la aplicación de las exenciones establecidas en la normativa vigente Sin embargo, el monto es mayor en 240 mil millones de pesos respecto al 2025, puesto que a contar de este año comenzó a operar una fórmula única a nivel nacional para calcular el valor de patente para todos los derechos de aprovechamiento de aguas, producto de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022. El cobro de esta patente es una herramienta que permite disuadir el acaparamiento y especulación del agua, un bien escaso y que se agrava con la sequía estructural que hoy vive una parte del país", comentó la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
 
La secretaria de Estado agregó que "el objetivo de la patente por no uso es que las personas naturales o jurídicas hagan un uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas, o bien, que renuncien a ese derecho que no utilizan o, que Tesorería General de la República remate dicho título para que el Estado pueda disponerlo para consumo humano o declarar reservas para preservación ecosistémica como lo hicimos con los ríos Puelo y Futaleufú".
 
En tanto que el director general de Aguas del MOP, Rodrigo Sanhueza, mencionó  que "en el listado del proceso de pago de patentes año 2026,  fue posible identificar que 766 derechos no cuentan con información sobre su inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, y al 6 de abril de 2027 todos los usuarios deberán regularizar dicha situación, por lo que el llamado es a acercarse a los Conservadores de sus respectivas comunas para realizar la inscripción de sus derechos de agua".  
 
La patente por no uso se determina por la inexistencia de obras asociadas al uso del agua o a aquellas obras que no tienen la capacidad para extraer la totalidad o parcialmente el caudal otorgado del derecho de aprovechamiento de aguas constituido. Es decir, que no utilizan total o parcialmente los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados.
Para todos estos efectos, dijo el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, debe recordarse que la obligación de incorporar un derecho de aprovechamiento de aguas en la resolución que fija este listado, recae en la Dirección General de Aguas, y ante cualquier cambio o actualización de la situación constatada, es el propio titular del derecho quien debe presentar un recurso de reconsideración, cuyo plazo vence el 26 de febrero, y que puede ser presentado en forma presencial en las oficinas de la DGA o con clave única en la Oficina de Partes Virtual.
 
Recaudación de fondos  
 
El pago de estas patentes implica la recaudación de fondos para el fisco, los que posteriormente son repartidos entre el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de cada gobierno regional (65%); los municipios, en proporción a la superficie de las comunas donde sea competente el Conservador de Bienes Raíces en cuyo registro figuren las inscripciones respectivas (10%), y los fondos fiscales generales (25%).
 
Cabe mencionar que lo recaudado por la Tesorería General de la República por concepto de patente por no uso de derechos de aprovechamiento de aguas, para el proceso de cobro 2025, correspondió a un total efectivo de 27 mil 6 millones de pesos, aproximadamente.     
 
El pago debe hacerse ante la Tesorería General de la República hasta el 31 de marzo y en caso de no pagar la patente, se iniciará un proceso de cobranza judicial que podría derivar en el remate del derecho de aprovechamiento de aguas. 

En el caso de Magallanes, las patentes por no uso de las aguas a nivel regional es de: 

Total de derechos
181
Total caudal consuntivo (l/s)
45.037,14
Total caudal no consuntivo (l/s)
27.190,72
Total afecto a cobro (Pesos)
$29.332.611.931


seremimop

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL, SEGURIDAD HÍDRICA Y DESARROLLO DEPORTIVO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO NO LOGRÓ LA META DE REDUCIR A MENOS DE 200 DÍAS TIEMPOS DE LISTAS DE ESPERA, PERO MEDICIÓN ALCANZÓ LA CIFRA MÁS BAJA DESDE QUE HAY REGISTRO

Leer Más

​En el último balance correspondiente a la glosa 6 realizado por este Gobierno, autoridades del Minsal confirmaron que se logró la mediana de espera más baja desde que existe registro, aunque no lograron reducir tiempos a menos de 200 días. En cuanto consultas nuevas de especialidad, la cifra bajó a un promedio de 225 días de espera, y en intervenciones quirúrgicas a 251 días.

​En el último balance correspondiente a la glosa 6 realizado por este Gobierno, autoridades del Minsal confirmaron que se logró la mediana de espera más baja desde que existe registro, aunque no lograron reducir tiempos a menos de 200 días. En cuanto consultas nuevas de especialidad, la cifra bajó a un promedio de 225 días de espera, y en intervenciones quirúrgicas a 251 días.

aguilera-minsal-salud-e1721418145284
nuestrospodcast
SOAP 2024_FOTO

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES RESTABLECE LA VENTA DEL SOAP

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Río San Juan FOTO Diego Nahuel

A MÁS DE 397 MIL MILLONES DE PESOS ASCIENDE EL MONTO IDENTIFICADO A PAGAR EN PATENTES POR NO USO DE AGUAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
casa propia

ENCUESTA UANDES: EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA SIGUE VIGENTE, PERO MÁS DEL 80% DE LOS CHILENOS CREEN QUE NECESITARÁN EL APOYO DEL ESTADO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2026-02-06 at 2

BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE INVITA AL 20° FESTIVAL “ECHÉMOSLE UNA MANO AL RÍO”