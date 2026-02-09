Punta Arenas,
9 de febrero de 2026

ANTE AUMENTO DE INCENDIOS, INFORME DE SERNAC ADVIERTE BRECHAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE EXTINTORES PORTÁTILES

​Es fundamental que estos productos cuenten con los requisitos mínimos de fabricación, certificación, rotulación y mantención establecidos en la normativa chilena.

Comunicado Reporte Mercado extintores

Los extintores portátiles son una herramienta esencial de seguridad ya sea en dependencias comerciales, laborales o incluso en el hogar. Son​ cruciales para enfrentar incendios en fase inicial y limitar daños a la propiedades y riesgos a las personas.

​Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) elaboró un reporte "Extintores portátiles: Información clave para un consumo seguro", cuyo objetivo es describir el estado del mercado de extintores en Chile, revisar el marco normativo vigente y advertir sobre los principales riesgos y desafíos que enfrentan las personas consumidoras en este ámbito.

​Es importante recordar que para garantizar su eficacia en una emergencia, es fundamental que estos productos cuenten con los requisitos mínimos de fabricación, certificación, rotulación y mantención establecidos en la normativa chilena.

​El reporte se basa en el análisis del marco legal, reclamos ingresados a SERNAC entre los años 2020 y 2025, un sondeo del mercado digital y la revisión de incidentes ocurridos.

​PRINCIPALES HALLAZGOS

El informe elaborado por el Servicio permitió identificar una serie de situaciones afectan la seguridad y el acceso a la información de las personas consumidoras en este mercado:

  • ​Se constató que, si bien existe un marco normativo robusto que regula la fabricación, certificación, rotulación y mantención de estos productos, persisten brechas relevantes en su correcta implementación y fiscalización.
  • ​El análisis de los reclamos ingresados por consumidores entre los años 2020 y 2025 evidencia un aumento progresivo de casos relacionados a incumplimientos asociados a extintores, en su proceso de entrega, disponibilidad, documentación o inclusión como parte de un bien o servicio contratado. Sumado a algunos reclamos por fallas de extintores, ya sea por estar vencidos o no tener mantenimiento adecuado.
  • ​Se detectó también una falta de claridad en la información disponible para las personas consumidoras, especialmente en los canales de venta digitales, lo que dificulta la comparación entre productos y la verificación de su certificación.
  • ​ El reporte también advierte sobre la opacidad que existe en el mercado de servicios técnicos de mantención, ya que no existe un registro público y unificado, lo que expone a las y los consumidores a contratar servicios no autorizados.
  • ​Finalmente, se identificaron riesgos asociados al uso de extintores mal mantenidos, antiguos o inadecuados para el tipo de fuego, lo que puede generar graves consecuencias para la seguridad de las personas consumidoras.

​En este contexto y con estos antecedentes en la mira, desde SERNAC se llama a las y los consumidores a informarse a la hora de adquirir un extintor portátil, exigir certificación, revisar que cuente con la rotulación correspondiente y verificar la trazabilidad del producto, ya que su correcto funcionamiento puede ser determinante al momento de una emergencia.

​El reporte completo "Extintores portátiles: Información clave para un consumo seguro" se encuentra disponible en el sitio web Sernac.cl.

​En caso de querer ingresar un reclamo asociado a este tema, se puede hacer directamente en el sitio web, llamando gratuitamente al 800 700 100 y de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país.

​Recomendaciones para Personas Consumidoras

  • ​Adquirir extintores portátiles siempre en comercios formales, verificando la identidad del proveedor y sus datos de contacto.
  • ​Cotizar y comparar antes de comprar, revisando en detalle las especificaciones del producto.
  • ​Evaluar previamente el riesgo de incendio del lugar (materiales, equipos eléctricos, tamaño del recinto, uso del espacio).
  • ​Comprobar que el extintor cuente con rotulación clara y legible, que indique clase de fuego, tipo de agente extintor e instrucciones de uso.
  • ​Verificar que el equipo se encuentre debidamente certificado y que su rotulación no presente alteraciones ni deterioro.
  • ​Considerar que los extintores tienen una vida útil limitada y que, tras cualquier uso (incluso parcial), deben ser sometidos a mantención por un servicio técnico autorizado.
  • ​Mantener el equipo en condiciones adecuadas de almacenamiento, ubicación y acceso.
GARANTÍAS SIN LETRA CHICA: SERNAC FIJA CRITERIOS EN NUEVA CIRCULAR Y REFUERZA DERECHOS DE CONSUMIDORES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA ACLARAR SITUACIÓN DE CÁMARAS INACTIVAS EN PUNTA ARENAS

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ANTE AUMENTO DE INCENDIOS, INFORME DE SERNAC ADVIERTE BRECHAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE EXTINTORES PORTÁTILES

ESTAFAS DIGITALES EN VACACIONES: EXPERTO EXPLICA CÓMO PROTEGERNOS Y EVITAR SER BLANCO DE ATAQUES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TRÁNSITO (3)

AUMENTO DE INASISTENCIAS PREOCUPA TRAS PRÓRROGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR