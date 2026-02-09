9 de febrero de 2026
ANTE AUMENTO DE INCENDIOS, INFORME DE SERNAC ADVIERTE BRECHAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE EXTINTORES PORTÁTILES
Es fundamental que estos productos cuenten con los requisitos mínimos de fabricación, certificación, rotulación y mantención establecidos en la normativa chilena.
Los extintores portátiles son una herramienta esencial de seguridad ya sea en dependencias comerciales, laborales o incluso en el hogar. Son cruciales para enfrentar incendios en fase inicial y limitar daños a la propiedades y riesgos a las personas.
Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) elaboró un reporte "Extintores portátiles: Información clave para un consumo seguro", cuyo objetivo es describir el estado del mercado de extintores en Chile, revisar el marco normativo vigente y advertir sobre los principales riesgos y desafíos que enfrentan las personas consumidoras en este ámbito.
Es importante recordar que para garantizar su eficacia en una emergencia, es fundamental que estos productos cuenten con los requisitos mínimos de fabricación, certificación, rotulación y mantención establecidos en la normativa chilena.
El reporte se basa en el análisis del marco legal, reclamos ingresados a SERNAC entre los años 2020 y 2025, un sondeo del mercado digital y la revisión de incidentes ocurridos.
PRINCIPALES HALLAZGOS
El informe elaborado por el Servicio permitió identificar una serie de situaciones afectan la seguridad y el acceso a la información de las personas consumidoras en este mercado:
- Se constató que, si bien existe un marco normativo robusto que regula la fabricación, certificación, rotulación y mantención de estos productos, persisten brechas relevantes en su correcta implementación y fiscalización.
- El análisis de los reclamos ingresados por consumidores entre los años 2020 y 2025 evidencia un aumento progresivo de casos relacionados a incumplimientos asociados a extintores, en su proceso de entrega, disponibilidad, documentación o inclusión como parte de un bien o servicio contratado. Sumado a algunos reclamos por fallas de extintores, ya sea por estar vencidos o no tener mantenimiento adecuado.
- Se detectó también una falta de claridad en la información disponible para las personas consumidoras, especialmente en los canales de venta digitales, lo que dificulta la comparación entre productos y la verificación de su certificación.
- El reporte también advierte sobre la opacidad que existe en el mercado de servicios técnicos de mantención, ya que no existe un registro público y unificado, lo que expone a las y los consumidores a contratar servicios no autorizados.
- Finalmente, se identificaron riesgos asociados al uso de extintores mal mantenidos, antiguos o inadecuados para el tipo de fuego, lo que puede generar graves consecuencias para la seguridad de las personas consumidoras.
En este contexto y con estos antecedentes en la mira, desde SERNAC se llama a las y los consumidores a informarse a la hora de adquirir un extintor portátil, exigir certificación, revisar que cuente con la rotulación correspondiente y verificar la trazabilidad del producto, ya que su correcto funcionamiento puede ser determinante al momento de una emergencia.
El reporte completo "Extintores portátiles: Información clave para un consumo seguro" se encuentra disponible en el sitio web Sernac.cl.
En caso de querer ingresar un reclamo asociado a este tema, se puede hacer directamente en el sitio web, llamando gratuitamente al 800 700 100 y de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país.
Recomendaciones para Personas Consumidoras
- Adquirir extintores portátiles siempre en comercios formales, verificando la identidad del proveedor y sus datos de contacto.
- Cotizar y comparar antes de comprar, revisando en detalle las especificaciones del producto.
- Evaluar previamente el riesgo de incendio del lugar (materiales, equipos eléctricos, tamaño del recinto, uso del espacio).
- Comprobar que el extintor cuente con rotulación clara y legible, que indique clase de fuego, tipo de agente extintor e instrucciones de uso.
- Verificar que el equipo se encuentre debidamente certificado y que su rotulación no presente alteraciones ni deterioro.
- Considerar que los extintores tienen una vida útil limitada y que, tras cualquier uso (incluso parcial), deben ser sometidos a mantención por un servicio técnico autorizado.
- Mantener el equipo en condiciones adecuadas de almacenamiento, ubicación y acceso.
