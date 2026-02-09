ANTE AUMENTO DE INCENDIOS, INFORME DE SERNAC ADVIERTE BRECHAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE EXTINTORES PORTÁTILES

Los extintores portátiles son una herramienta esencial de seguridad ya sea en dependencias comerciales, laborales o incluso en el hogar. Son​ cruciales para enfrentar incendios en fase inicial y limitar daños a la propiedades y riesgos a las personas.



​Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) elaboró un reporte "Extintores portátiles: Información clave para un consumo seguro", cuyo objetivo es describir el estado del mercado de extintores en Chile, revisar el marco normativo vigente y advertir sobre los principales riesgos y desafíos que enfrentan las personas consumidoras en este ámbito.



​Es importante recordar que para garantizar su eficacia en una emergencia, es fundamental que estos productos cuenten con los requisitos mínimos de fabricación, certificación, rotulación y mantención establecidos en la normativa chilena.



​El reporte se basa en el análisis del marco legal, reclamos ingresados a SERNAC entre los años 2020 y 2025, un sondeo del mercado digital y la revisión de incidentes ocurridos.



​PRINCIPALES HALLAZGOS



El informe elaborado por el Servicio permitió identificar una serie de situaciones afectan la seguridad y el acceso a la información de las personas consumidoras en este mercado:



​Se constató que, si bien existe un marco normativo robusto que regula la fabricación, certificación, rotulación y mantención de estos productos, persisten brechas relevantes en su correcta implementación y fiscalización .



. ​El análisis de los reclamos ingresados por consumidores entre los años 2020 y 2025 evidencia un aumento progresivo de casos relacionados a incumplimientos asociados a extintores, en su proceso de entrega, disponibilidad, documentación o inclusión como parte de un bien o servicio contratado. Sumado a algunos reclamos por fallas de extintores, ya sea por estar vencidos o no tener mantenimiento adecuado.



​Se detectó también una falta de claridad en la información disponible para las personas consumidoras, especialmente en los canales de venta digitales, lo que dificulta la comparación entre productos y la verificación de su certificación.



El reporte también advierte sobre la opacidad que existe en el mercado de servicios técnicos de mantención, ya que no existe un registro público y unificado, lo que expone a las y los consumidores a contratar servicios no autorizados.



Finalmente, se identificaron riesgos asociados al uso de extintores mal mantenidos, antiguos o inadecuados para el tipo de fuego, lo que puede generar graves consecuencias para la seguridad de las personas consumidoras.



​En este contexto y con estos antecedentes en la mira, desde SERNAC se llama a las y los consumidores a informarse a la hora de adquirir un extintor portátil, exigir certificación, revisar que cuente con la rotulación correspondiente y verificar la trazabilidad del producto, ya que su correcto funcionamiento puede ser determinante al momento de una emergencia.

​El reporte completo "Extintores portátiles: Información clave para un consumo seguro" se encuentra disponible en el sitio web Sernac.cl.



​En caso de querer ingresar un reclamo asociado a este tema, se puede hacer directamente en el sitio web, llamando gratuitamente al 800 700 100 y de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región del país.



