"EL LLAMADO ES A CUMPLIR LA LEY": SERNAC FISCALIZA MALLS CHINOS A LO LARGO DEL PAÍS

Frente a la relevancia que tienen en el mercado nacional, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció un proceso de fiscalización especial para los denominados “malls chinos” a lo largo del país.

A través de un comunicado, el servicio busca “corroborar que este tipo de locales cumplan estrictamente con la normativa vigente en el país, especialmente considerando que en monitoreos realizados anteriormente se detectaron algunos incumplimientos por parte de las empresas importadoras de estos centros comerciales”.

Por medio de estas fiscalizaciones, el organismo busca verificar si en estos locales se informan correctamente los precios, si los productos están rotulados en idioma español y si indican cómo ejercer el derecho a la garantía legal en caso de que los productos vengan defectuosos.

Asimismo, el servicio busca “constatar que los productos eléctricos que se comercializan en este tipo de establecimientos cuenten con el “Sello SEC”, lo cual implica que cumplan con la normativa vigente y, en consecuencia, no revisten riesgos para su seguridad”.

Por su parte, la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, subrayó que “el llamado a las empresas es a cumplir con la ley, especialmente entregando información, comercializando productos de calidad y seguridad”.

“En caso que cualquier problema, los proveedores siempre deben responder a los consumidores, al Sernac o ante la justicia”, recalcó.

Cabe señalar que en caso de detectar infracciones, y dependiendo de la gravedad, el SERNAC podría tomar acciones, por ejemplo, interponiendo denuncias ante la justicia para que se apliquen las multas respectivas, las que pueden llegar hasta las 300 UTM (cerca de $21.000.000) por cada infracción.

BiobioChile

​

