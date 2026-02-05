GORE Y CORFO FORTALECEN CAPITAL HUMANO CON FORMACIÓN ASME EN SOLDADURA

Un alto interés marcó la convocatoria al Programa de Formación Especializada en Soldadura con Aplicación de Normativa ASME, impulsado por Corfo, con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena a través del FNDR, y ejecutado por la Universidad de Magallanes (UMAG). En total, 103 personas postularon para acceder a uno de los 28 cupos disponibles, reflejando la alta demanda regional por formación técnica de nivel internacional.

El proceso de selección consideró el cumplimiento de los requisitos exigidos para la postulación, además de la rendición de una prueba técnica, lo que permitió conformar un grupo final compuesto por 28 personas, de las cuales 5 son mujeres y 23 hombres. Asimismo, 16 de los seleccionados ya cuentan con calificación en soldadura, lo que da cuenta del nivel técnico de quienes participarán del programa.

El subdirector regional de Corfo, Óscar Strauch, destacó el interés generado por la iniciativa y su impacto para la región. “Este programa demuestra que existe un fuerte interés por acceder a formación técnica de alto estándar. Recibimos más de 100 postulaciones y seleccionamos a 28 participantes. El curso comienza en marzo y tendrá un impacto transversal en los sectores productivos de Magallanes, fortaleciendo capacidades locales claves para el desarrollo industrial, energético y de infraestructura de la región.”

Formación avanzada con estándar internacional

Las clases del programa se iniciarán en marzo y contemplan una duración total de 200 horas cronológicas, en modalidad 100% presencial en Punta Arenas, con un enfoque eminentemente práctico que alcanza el 70% del total de horas. La formación incluye competencias avanzadas en soldadura TIG (GTAW) y Arco Manual (MMAW), integrando la aplicación del Código ASME Sección IX, normativa utilizada internacionalmente para la calificación de soldadores y procedimientos (WPS/PQR).

Las actividades prácticas se desarrollarán en el Taller de Soldadura del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, mientras que los contenidos normativos, ensayos y procesos de calificación se realizarán en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Magallanes, utilizando equipamiento industrial de alto estándar.

El programa tiene un valor total de $1.739.286 por persona, del cual los beneficiarios solo deberán cancelar el 10% correspondiente a la matrícula, equivalente a $179.668.

Vocación formativa y proyección a la industria

Entre las personas seleccionadas se encuentra Micaela Lentrizco Manqui, docente del área Técnico Profesional en Construcciones Metálicas del Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, quien valoró esta instancia de especialización. “Mi interés en postular surge de la necesidad de actualizar y fortalecer mis competencias técnicas, específicamente en soldadura TIG en cañería. Espero perfeccionar mis conocimientos y traspasar estos aprendizajes directamente a la formación de mis estudiantes, contribuyendo a una enseñanza más pertinente y de calidad.”

Por su parte, Miguel Ángel Colpihueque Sanhueza, relator de cursos de soldadura y actual docente de Inacap Punta Arenas, destacó la relevancia de fortalecer los estándares en la industria. “Mi motivación siempre ha sido sumar conocimientos y técnicas que puedan aplicarse en el mundo laboral, destacando el cumplimiento de los procedimientos en los procesos de soldadura. Este programa permitirá fortalecer conocimientos teóricos y prácticos que se traduzcan en trabajos seguros, de calidad y con altos estándares profesionales.”

Impacto regional y empleabilidad

Al finalizar el curso, los participantes recibirán una credencial digital verificable emitida por la Universidad de Magallanes, que facilitará su validación ante empresas y contratistas a nivel regional y nacional.

Con esta iniciativa, el Gobierno Regional, Corfo y la Universidad de Magallanes reafirman su compromiso con el desarrollo de competencias estratégicas, la empleabilidad local y el fortalecimiento del ecosistema productivo de Magallanes, especialmente en sectores claves como la energía, la industria naval, la construcción y el hidrógeno verde.

