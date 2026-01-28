CORFO Y CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA ARMADA ANUNCIAN EMPRESAS QUE AVANZAN A SEGUNDA ETAPA DE PILOTO DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

​Las empresas chilenas Innercore, y Southern Tech resultaron seleccionadas para avanzar a la segunda etapa del piloto de Compra Pública de Innovación asociado a la navegación en Angostura de Kirke (Región de Magallanes) y convocado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la Armada de Chile, a través de su Centro de Innovación Tecnológica (CiTA).



En este llamado, la Armada definió el desafío de desarrollar un sistema de navegación que permita circular en Angostura de Kirke, una ruta con características geográficas y climáticas muy complejas, ubicada en las cercanías de Puerto Natales, pero de gran relevancia para actividades de pesca, turismo y conectividad de la zona.



“Estamos muy contentos con esta oportunidad de este piloto de Compra Pública de Innovación, una herramienta tremendamente importante para promover la innovación en Chile”, comentó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. “Esto representa una oportunidad enorme para que se desarrollen este tipo de tecnologías aquí en Chile y la Compra Pública de Innovación es el mecanismo para potenciar este tipo de innovación”, sostuvo.



En una primera etapa (siete meses) se pudieron probar en Puerto Montt distintas tecnologías desarrolladas por tres empresas de base científico-tecnológica que fueron seleccionadas al inicio de este piloto. A partir de esos avances se seleccionaron las dos soluciones tecnológicas que mostraron el mejor desempeño técnico para pasar a la segunda etapa (seis meses), en la que seguirán avanzando en el desarrollo final con pruebas en terreno en la Angostura de Kirke, las que debe cumplir requerimientos muy específicos: autonomía y transmisión de datos en tiempo real a quienes están por cruzar la angostura, informando sobre las condiciones de la corriente marina y datos meteorológicos en el área (viento, temperatura, humedad, visibilidad y precipitaciones).



“El piloto de Compra Pública de Innovación representa un hito concreto para que los organismos públicos avancen en el desarrollo y adopción de tecnologías innovadoras, de manufactura local y a medida”, manifestó el Subdirector del Centro de Innovación Tecnológica de la Armada, comandante Francisco Meric. “De lograr el resultado esperado, el sistema integrador de ayuda a la navegación será una herramienta que aportará datos de uso público que contribuirá a la toma de decisión de los usuarios marítimos, garantizando la seguridad marítima durante el tránsito en un lugar que es estratégico para la Región de Magallanes”, agregó.



Al final esta segunda etapa, que se extenderá hasta septiembre de 2026, se determinará cuál es la solución que podrá ser adquirida por la Armada de Chile a través del modelo de Compra Pública de Innovación que es parte de la nueva Ley de Compras Públicas aprobada a fines de 2024.



Sistema de ayuda a la navegación

Durante todo el piloto, la Armada de Chile ha trabajado con un equipo interdisciplinario, conformado por representantes del Servicio Meteorológico de la Armada y del Servicio de Señalización Marítima -ambos dependientes de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas-, y del Departamento de Tecnologías Marinas de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; como así también integrantes del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), quienes liderados por el CiTA, integran el Comité Técnico de la Armada, cumpliendo labores de acompañamiento y monitoreo del avance del desarrollo tecnológico presentado por las empresas.



El producto de este proceso será un importante y necesario sistema de ayuda a la navegación, que quedará a disponibilidad de todos quienes transiten por la Angostura de Kirke y que deban trasladarse desde y hacia Puerto Natales, otorgando mayores condiciones de seguridad para la conectividad, turismo y producción en la zona y con la posibilidad eventual de ampliarse a otros canales en el sur de Chile que presentan condiciones geográficas y meteorológicas adversas similares.



Por último, la solución contribuye a otorgar soberanía tecnológica a Chile dado que será un desarrollo propio, cuyos datos serán administrados de forma local, dotando al país de un sistema que hoy no existe con estas características particulares y de sello local.

