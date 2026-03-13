CRÍAS DE ZORRO CHILLA SON CAPTADAS JUGANDO EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Un llamativo registro de fauna terrestre fue captado durante esta semana en el interior del Parque Nacional Torres del Paine, donde se pudo observar a un grupo de crías de zorro chilla jugando en su hábitat natural, generando interés entre quienes valoran la biodiversidad del área protegida.

El registro fue realizado por Eduardo Aririeche, guía certificado del parque, quien logró captar en imágenes el momento en que varios ejemplares jóvenes de esta especie se desplazan y juegan entre sí en medio del paisaje característico de la zona.

La presencia del zorro chilla dentro del parque no es poco común, ya que esta especie suele habitar en las llanuras y praderas del sector, donde encuentra condiciones favorables para su desarrollo y alimentación.

El zorro chilla es uno de los carnívoros nativos de la Patagonia y se caracteriza por su menor tamaño en comparación con el zorro culpeo, otra especie que también habita en el territorio. Este tipo de registros permite poner en valor la riqueza natural que alberga el parque nacional.