SANTO TOMÁS Y AUSTRO CHILE CONVOCARON A MÁS DE CIEN PERSONAS EN SEMINARIO SOBRE EL FUTURO ANTÁRTICO DE PUNTA ARENAS

​Con el objetivo de reflexionar sobre la importancia estratégica, el desarrollo sostenible y el rol de la capital regional frente al Continente Blanco, el Centro de Formación Técnica (CFT) e Instituto Profesional (IP) Santo Tomás y la asociación gremial Austro Chile presentaron el seminario "Punta Arenas: puerta de entrada al continente blanco".



La actividad, organizada de manera conjunta por ambas entidades, se desarrolló en el Auditorio de la Cruz Roja (ubicado en la sede Jorge Montt 798 de Santo Tomás) y contó con la participación de la comunidad tomasina, estudiantes de enseñanza media público general.



Acerca de la instancia, las representantes de ambas entidades manifestaron su satisfacción acerca del evento. “Hoy día se llevó a cabo el primer seminario del área de turismo. Un seminario super importante titulado Punta Arenas: puerta de entrada al continente blanco, que habla de la responsabilidad que tenemos cómo habitantes en esta región de poder cuidar este continente. El seminario se enfocó entres puntos distintos, científico, logístico y desde la mirada sociológica. Estas son instancias extremadamente importantes de reflexión, ya que tuvimos la participación de estudiantes de Santo Tomás, pero también de colegios, de gente del área del turismo y la comunidad en general. Creo que este tipo de actividades fomenta un eje tan importante como es el turismo a nuestra región, a nuestros estudiantes y futuros estudiantes”, concluyó Valeska Acevedo Gaete, rectora de Santo Tomás Punta Arenas.



Por su parte, Daniela Rodríguez, gerenta de Austro Chile destacó la importancia de las alianzas entre ambas instituciones, “para nosotros como Austro Chile es muy importante este vínculo que tenemos junto a nuestro socio Santo Tomás, porque nos permite que por segundo año consecutivo podamos realizar esta instancia de conocimiento, para acercar diferentes temas a la comunidad y a los estudiantes. El primer año abordamos temáticas relacionadas al marketing y la promoción, pero este año decidimos abordar un tema antártico, contando con tres expositores, que lo que hicieron fue acercar un poco más este continente que de repente se ve más lejano y desconocido hacia la comunidad. Se abordaron temas logísticos y de turismo, con el fin de conocer que se hace en la antártica”.



Además, la gerenta manifestó que desde Austro Chile están muy interesados en el fortalecimiento de los estudiantes, “como austro Chile estamos muy interesados en fortalecer el capital humano que va a conformar el turismo en el futuro, y de esta manera nuestra alianza junto a Santo Tomás es fundamental para eso. Por ello, es que permanentemente organizamos este tipo de iniciativas que acercan el conocimiento y diferentes herramientas a los estudiantes, y permiten que estén más preparados para todos los desafíos que se vienen en su futuro laboral”.



El seminario dejó en evidencia el creciente interés de la comunidad magallánica por posicionarse activamente frente a los desafíos y oportunidades que representa la Antártica. Ambas instituciones confirmaron su intención de continuar articulando este tipo de iniciativas, consolidando una alianza que apunta a preparar a los estudiantes y profesionales de la región para el rol protagónico que Punta Arenas está llamada a cumplir frente al continente blanco.

