CERCA DE 400 PERSONAS PARTICIPARON EN EL NOVENO CHAPUZÓN AUSTRAL DE PUERTO WILLIAMS

Cerca de 400 personas participaron este domingo en la novena versión del Chapuzón Austral de Puerto Williams, actividad que se desarrolló en el borde costero de la capital de la comuna de Cabo de Hornos. Pese a las temperaturas bajo cero y la nieve presente en la ciudad, mujeres, hombres y niños se lanzaron a las aguas del canal Beagle, cuya temperatura se estimó en dos grados Celsius.

La jornada comenzó con la instalación de los stands de las instituciones y empresas colaboradoras, entre ellas la Cruz Roja, GASCO Magallanes y TABSA, además del apoyo de Carabineros y la Armada de Chile. Antes del ingreso al agua, los participantes realizaron una sesión de calentamiento dirigida por Marípifit, para luego dar inicio al tradicional chapuzón.

José Luis Paredes, consejero regional y organizador de la actividad, agradeció la participación de la comunidad de Puerto Williams y de los visitantes que llegaron para sumarse al evento. También destacó el respaldo de las empresas e instituciones que colaboraron en la realización de esta nueva edición del Chapuzón Austral.

Entre los asistentes hubo participantes provenientes de Punta Arenas, Puerto Montt y otras ciudades, quienes coincidieron en valorar la experiencia y el ambiente de la jornada. Además, el influencer Darwin Davet, conocido como "Come Luche", cumplió su promesa de ingresar a las aguas del canal Beagle y, tras la actividad, invitó a más personas a participar en la edición 2027 del evento.