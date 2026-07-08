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8 de julio de 2026

ARRANCA DESAFÍO ESCENARIO, EL CONCURSO DE TALENTOS MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

El certamen reúne a participantes de distintas edades, transformándose en una vitrina para el talento local y también para quienes llegan desde otros lugares a compartir su pasión por las artes.

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Con una Sala de Uso Múltiple repleta de familias y vecinos que han acompañado cada una de las presentaciones, comenzó una nueva edición de Desafío Escenario 2026, el concurso de talentos más austral del mundo, consolidándose una vez más como uno de los eventos culturales más esperados por la comunidad de Puerto Williams.

 
Durante toda la semana, cantantes, bailarines e intérpretes han subido al escenario para demostrar su talento en un ambiente marcado por el compañerismo, la creatividad y el entusiasmo del público, que ha respondido con una masiva asistencia a cada jornada del certamen.

 
El director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Sebastián Acosta, destacó la convocatoria que ha tenido esta decimotercera versión del evento.

 
"En este Desafío Escenario número 13, año 2026, contamos con una amplia participación de la comunidad de Puerto Williams, trabajando una semana completa para la activación de la ciudadanía en torno al arte, la danza y al canto, en una sana competencia para disfrutar en familia", señaló.

 
El certamen reúne a participantes de distintas edades, transformándose en una vitrina para el talento local y también para quienes llegan desde otros lugares a compartir su pasión por las artes.

 
Así lo expresaron Paskal y Matilda, dos de las participantes de esta versión, quienes valoraron la experiencia de presentarse ante el público de Puerto Williams.

 
"Es emocionante y excelente. Esta es mi primera vez participando en un lugar tan hermoso como Puerto Williams. Participen en el próximo Desafío", comentaron tras su presentación.

 
Desde el municipio destacaron que el éxito de asistencia confirma el interés de la comunidad por este tipo de iniciativas, que promueven la participación ciudadana y fortalecen la vida cultural de Cabo de Hornos. La invitación es a seguir acompañando las jornadas restantes del concurso, apoyando a los artistas que, con dedicación y entusiasmo, dan vida a uno de los escenarios más australes del planeta.

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