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5 de junio de 2026

CAPITANÍA DE PUERTO PREMIA A GANADORES DE CONCURSO DE PINTURA Y CIERRA EL MES DEL MAR EN PUERTO NATALES

El certamen reunió cerca de 200 trabajos presentados por estudiantes de entre 4 y 17 años, quienes plasmaron en sus obras la figura de Arturo Prat y el llamado al cuidado del entorno marítimo.

Premiciacion pinturas Mes del Mar 1

Con la premiación del Concurso de Pintura 2026 "Prat y la conciencia en el mar", la Capitanía de Puerto de Puerto Natales dio por concluidas este lunes 2 de junio las actividades correspondientes al Mes del Mar en la comuna.

El certamen reunió cerca de 200 trabajos presentados por estudiantes de entre 4 y 17 años, quienes plasmaron en sus obras la figura de Arturo Prat y el llamado al cuidado del entorno marítimo. La ceremonia se desarrolló en el edificio de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio de Puerto Natales y contó con la presencia del alcalde protocolar, José Cuyul.

El Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral Rafael González, valoró la convocatoria y manifestó su deseo de que la iniciativa tenga continuidad. "Espero que esta actividad se mantenga a través de los años, estando muy contentos por la participación y los resultados de obras inspiradas en nuestra historia y la conciencia marítima", afirmó.

Durante el Mes del Mar, la Capitanía de Puerto desarrolló diversas actividades en la capital de la Provincia de Última Esperanza, entre ellas operativos cívicos y visitas a establecimientos escolares. Asimismo, participó en las celebraciones por el 115 aniversario de Puerto Natales, reforzando su vínculo con la comunidad y el fomento de la conciencia marítima.

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