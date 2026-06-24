CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS DESPLEGARÁ OPERATIVO DE SEGURIDAD PARA EL CHAPUZÓN DEL ESTRECHO 2026

La Capitanía de Puerto de Punta Arenas dispondrá un completo operativo de seguridad para el desarrollo del Chapuzón del Estrecho 2026, con el objetivo de resguardar la integridad de quienes participen en la actividad y del público asistente.

En tierra, el dispositivo contempla el despliegue de seis patrullas de Policía Marítima, encargadas de supervisar el área y orientar a los presentes durante toda la jornada.

En el mar, el resguardo estará a cargo de un dispositivo marítimo compuesto por la Unidad Marítima LPM 4407 y un bote neumático que llevará a bordo a dos nadadores de rescate del Grupo Aeronaval Sur, listos para actuar ante cualquier emergencia en el agua.

Recomendaciones a los participantes

El Capitán de Corbeta Litoral Mario Massardo, Subjefe de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, entregó una serie de recomendaciones a la comunidad:

"La Capitanía de Puerto de Punta Arenas recomienda a los diferentes participantes en la actividad respetar las normas de seguridad y los espacios delimitados, de igual manera no asistir en estado de ebriedad, así como tampoco consumir alcohol ni cigarrillos en el área de playa, lo cual está prohibido e involucra multas que van desde 1 UTM a 4 UTM.

Ante cualquier problema o dificultad acudir al personal de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto desplegada en el dispositivo de seguridad o a personal de la entidad organizadora.

Se recuerda a la comunidad en general que el desarrollo de la actividad depende de las condiciones meteorológicas predominantes, lo cual será informado por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena".

Con este despliegue, la Autoridad Marítima reitera su llamado a disfrutar de la actividad de manera responsable, atendiendo en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y de la organización.