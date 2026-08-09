COSAS DE TU AUTO QUE NO SABÍAS QUE FUERON CREADAS POR MUJERES

Bertha Benz, durante el primer viaje de larga distancia realizado en un automóvil, realizó una reparación de las zapatas de freno utilizando cuero, una intervención que permitió mejorar su funcionamiento y que es considerada un antecedente en el desarrollo de los sistemas de frenado.

Mary Anderson desarrolló un dispositivo mecánico manual para limpiar el parabrisas desde el interior del vehículo. Su invento fue patentado en 1903 y es considerado un antecedente de los actuales limpiaparabrisas.

La escritora y piloto británica Dorothy Levitt recomendó a los conductores utilizar un pequeño espejo para observar el tráfico que circulaba detrás del vehículo. Esta idea es reconocida como uno de los antecedentes del espejo retrovisor.

La actriz e inventora Florence Lawrence diseñó un sistema de brazos mecánicos que indicaban hacia qué dirección giraría un automóvil y desarrolló una señal luminosa para advertir cuando el vehículo estaba frenando. Sus propuestas antecedieron a los actuales intermitentes y luces de freno.

June McCarroll, médica estadounidense, es reconocida por haber impulsado la utilización de líneas divisorias en las carreteras. Tras un incidente vial, pintó una línea blanca en el centro de una carretera para separar los sentidos de circulación, una práctica que posteriormente se extendió como medida de seguridad vial.

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