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29 de junio de 2026

CERCA DE 270 MUJERES RECIBIERON SU CERTIFICACIÓN TRAS PARTICIPAR EN TALLERES GRATUITOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

​La Oficina de la Mujer desarrolló 15 talleres durante el primer semestre de 2026, incorporando por primera vez una exposición abierta a la comunidad con los trabajos realizados por las participantes.

TO 18

La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Oficina de la Mujer, realizó la ceremonia de certificación de los talleres correspondientes al primer semestre de 2026, instancia en la que cerca de 270 mujeres finalizaron capacitaciones gratuitas orientadas al desarrollo de habilidades en distintas áreas. La actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

Entre abril y junio se impartieron 15 talleres de empleabilidad, artesanía, estética y recreación, beneficiando a un total de 268 usuarias. Como novedad, este año se realizó una exposición abierta al público con trabajos elaborados por las participantes de los cursos de Costura Creativa, Reparación y Ajustes de Ropa, Amigurumi, Telar, Bordado, Cerámica y Arteterapia.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el aumento en la participación durante este primer semestre y señaló que el municipio espera mantener una convocatoria similar en la segunda parte del año. Además, valoró que los talleres no solo entregan nuevos conocimientos, sino que también favorecen la creación de redes de apoyo entre las participantes.

Durante la ceremonia también fueron reconocidas monitoras y usuarias de los distintos cursos. Entre ellas, Rosita Sánchez, monitora del taller de Pilates, y Catalina Levicoy, participante del curso de Amigurumi, quienes resaltaron el aprendizaje adquirido y el ambiente de colaboración que se generó durante el desarrollo de las actividades.


MP 8

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA NUEVOS TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES

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