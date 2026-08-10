HYST DESTACA EL ÉXITO DE ENPROTUR PATAGONIA 2026 Y PROYECTA NUEVAS INICIATIVAS PARA FORTALECER EL TURISMO REGIONAL

La séptima versión de Enprotur Patagonia cerró con un balance positivo para la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos (HYST), que destacó el crecimiento del encuentro, la alta convocatoria y el posicionamiento que ha alcanzado Magallanes como referente en la organización de eventos vinculados al turismo. Así lo señalaron la gerente de HYST, Sara Adema, y la administradora de la asociación, Camila Vezzani, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Adema explicó que la edición 2026 marcó un punto de inflexión para el evento, al ampliar su formato y extender sus actividades durante dos jornadas.

"Esta es la séptima versión de Enprotur Patagonia. Estamos muy contentos por la convocatoria, este año lo ampliamos a tres salones; siempre habíamos tenido dos salones solo con el evento y el showroom. Así es que quedamos súper satisfechos de cómo estuvo el montaje, la presentación, las ruedas de negocio. Treinta y tres empresas participantes de proveedores y treinta hoteles, con algunas innovaciones tecnológicas que causaron un poco de impacto. Pudimos también estar dos días, cosa que también es nuevo para nosotros, y pudimos dividir en realidad el primer día orientado solo al canal Horeca y el segundo a la Academia y al público en general. Estamos súper satisfechos; yo creo que superamos las 1.500 personas entre los dos días que estuvimos", afirmó.

La gerente sostuvo que uno de los aspectos más relevantes fue comprobar que otras regiones ya observan el modelo desarrollado en Magallanes como una experiencia replicable.

"Debo destacar que en esta versión de Enprotur tuvimos la visita de una asociación de Puerto Varas que venían a ver la experiencia para poder replicarla. Como Magallanes, en lo que es gremios y la cantidad de gremios que tenemos dentro de la región, y la organización además que conlleva esto, es súper potente y somos ejemplo para algunas otras regiones. Este año pudimos ir a Chiloé y a San Pedro de Atacama a ver experiencias que hemos tenido y eso nos deja súper contentos con el trabajo que estamos desarrollando", indicó.

Por su parte, Camila Vezzani destacó algunas de las innovaciones incorporadas este año, entre ellas un concurso gastronómico destinado a incentivar la interacción entre proveedores y asistentes, además de la presencia de representantes internacionales.

"Tuvimos la presencia de Edwin Tapia, que es representante del departamento comercial de la Embajada de Nueva Zelanda, que él vino como proveedor a las ruedas de negocios, pero de todas maneras se abrieron varios espacios interesantes de conversación con respecto a cómo sacar Magallanes hacia allá. También ese lado está bien interesante. Australia y Nueva Zelanda son súper interesantes y este año, como estaba más grande, todos los proveedores muy felices porque el lugar se veía espectacular, los stands se superaron, había mucho más espacio y era mucho más fluido para poder conversar con los clientes", señaló.

Respecto de la promoción del evento, Vezzani explicó que prácticamente toda la gestión se desarrolla mediante plataformas digitales.

"Es el principal medio que nosotros tenemos de difusión. Obviamente los medios de comunicación como ustedes también son fundamentales, porque aquí en Magallanes sigue siendo bien fuerte el tema de los medios locales, pero el sistema digital es lo que usamos para difundir todo. Tenemos una cajita de comunicación en la página del evento donde los interesados pueden hacer consultas, todas las inscripciones son digitales: las de proveedores, las del concurso, todo se hace de manera digital, básicamente cien por ciento digital", comentó.

Durante la entrevista, Adema también destacó la evolución que ha tenido el ecosistema turístico regional y el crecimiento de los emprendimientos que participan en este tipo de encuentros.

"Tú ves cómo evoluciona el montaje de estos proveedores, en el sentido del esfuerzo y la puesta en escena. Todos los años se van superando y tenemos un evento de nivel nacional e internacional que claramente le hace muy bien a Magallanes. Muchas veces creemos que por estar en Punta Arenas no se pueden hacer un par de cosas y no; acá los proveedores se atreven, montan su stand de una manera sensacional y muy 'ad hoc', lo que genera también interacción con el cliente y con quienes visitan la Expo", sostuvo.

Sin embargo, la gerente de HYST advirtió que el crecimiento de la industria exige avanzar en infraestructura para albergar encuentros de mayor envergadura.

"Cien por ciento necesario. Nos quedamos cortos. Muchas veces nosotros utilizamos tres salones y ojalá hubiésemos tenido dos más para poder desarrollar esto. Tuvimos que dividir las ruedas de negocio en esta oportunidad entre el Hotel Dreams y el Hotel Cabo de Hornos. Sí, de todas maneras creo que hace falta otro punto de encuentro donde puedas desarrollar este tipo de eventos masivos, que muchas veces no van a dejar rastros muy evidentes en un corto período, pero si analizas cinco o diez años después de este tipo de eventos vas a tener resultados muy positivos en cuanto a visitantes", afirmó.

En materia de promoción internacional, Adema confirmó el avance de una campaña conjunta con LATAM, el Gobierno Regional y CORMAG para posicionar a Magallanes en el mercado estadounidense.

"Es un proyecto que se presentó a CORMAG a través de HYST con el apoyo de LATAM, donde más de 279 millones de pesos permitieron financiar este programa en conjunto con el Gobierno Regional y LATAM. Vamos a tener por tres meses distintas publicidades en los medios propios de LATAM, en Meta, Facebook, Instagram, TikTok, entre otros. Estamos súper contentos. Tiene imágenes maravillosas de las cuatro provincias que invitan a venir a conocer Magallanes, sobre todo en invierno", explicó.

Las representantes de HYST adelantaron además que durante el segundo semestre continuarán desarrollando actividades de promoción, encuentros ligados a la sostenibilidad y visitas de operadores turísticos internacionales, mientras trabajan en una iniciativa que esperan presentar durante 2027.

"Estamos viendo una idea loca, siempre se nos ocurren cosas medias locas que sean muy potentes para poder promocionar Magallanes y, una vez que tengamos la autorización, la vamos a dar a conocer porque de verdad que se viene un 2027 muy atractivo, muy potente y que, si resulta, va a ser atractivo para potenciar lo que es Magallanes en el mundo", adelantó Vezzani.

Finalmente, Sara Adema también abordó los desafíos regulatorios que enfrenta el sector, particularmente en el Parque Nacional Torres del Paine, donde sostuvo que la normativa laboral debe adaptarse a las particularidades del turismo en zonas extremas.

"Muchas veces las normativas se establecen en Santiago, en una oficina donde efectivamente no están las realidades de las regiones, y regiones tan extremas como la nuestra tienen situaciones que no se ven en otras partes del país. Esto nos permite levantar esos temas, trabajar y ver qué alternativas podemos tener para ir normando este tipo de situaciones. Estamos contentos porque vamos a trabajar con quienes quieran participar de la asociación en temas laborales y poder levantar algunas cosas que ya veníamos trabajando con la Dirección del Trabajo", concluyó.





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