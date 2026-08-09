9 de agosto de 2026
HANTAVIRUS EN MAGALLANES: INVESTIGACIÓN BUSCA FORTALECER EL MONITOREO Y CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
La primera alerta sanitaria específica por hantavirus decretada en Chile se extiende desde Atacama hasta Magallanes y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027. La medida busca reforzar la vigilancia y capacidad de respuesta frente a la enfermedad, sin implicar la existencia de una epidemia en curso.
En este contexto, la investigadora del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CHIC), Carola Cañón, aborda la importancia de contar con información local y monitoreo de largo plazo para conocer la dinámica del virus y de sus reservorios en los ecosistemas subantárticos.
En Chile, el principal reservorio del hantavirus es el ratón colilargo, cuya distribución alcanza la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El Ministerio de Salud señala que este roedor está presente en zonas rurales y semirrurales del país.
De acuerdo con los antecedentes entregados por CHIC, en los ecosistemas subantárticos existe menor información sobre la dinámica del virus y su reservorio en comparación con otras zonas de Chile. Por ello, el trabajo científico considera el seguimiento sistemático y de largo plazo de las poblaciones de roedores y su relación con el entorno.
El equipo vinculado a esta investigación integra especialistas en roedores nativos, ecología, epidemiología y salud pública, áreas que permiten reunir información para el estudio y vigilancia del hantavirus en territorios australes como Magallanes.
Fuente: Centro Chic
CONTRALORÍA RESPALDA DENUNCIA DEL SENADOR KUSANOVIC POR FALTA DE COORDINACIÓN DEL MOP EN HUERTOS FAMILIARES DE PUERTO NATALES
El organismo contralor detectó que la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutaron proyectos incompatibles de manera simultánea, lo que provocó daños en caminos recientemente intervenidos y la paralización de las obras por al menos 215 días.
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