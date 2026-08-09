HANTAVIRUS EN MAGALLANES: INVESTIGACIÓN BUSCA FORTALECER EL MONITOREO Y CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO

En este contexto, la investigadora del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CHIC), Carola Cañón, aborda la importancia de contar con información local y monitoreo de largo plazo para conocer la dinámica del virus y de sus reservorios en los ecosistemas subantárticos.

En Chile, el principal reservorio del hantavirus es el ratón colilargo, cuya distribución alcanza la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El Ministerio de Salud señala que este roedor está presente en zonas rurales y semirrurales del país.

De acuerdo con los antecedentes entregados por CHIC, en los ecosistemas subantárticos existe menor información sobre la dinámica del virus y su reservorio en comparación con otras zonas de Chile. Por ello, el trabajo científico considera el seguimiento sistemático y de largo plazo de las poblaciones de roedores y su relación con el entorno.

El equipo vinculado a esta investigación integra especialistas en roedores nativos, ecología, epidemiología y salud pública, áreas que permiten reunir información para el estudio y vigilancia del hantavirus en territorios australes como Magallanes.





Fuente: Centro Chic