CONTRALORÍA RESPALDA DENUNCIA DEL SENADOR KUSANOVIC POR FALTA DE COORDINACIÓN DEL MOP EN HUERTOS FAMILIARES DE PUERTO NATALES

La Contraloría General de la República acogió una denuncia presentada por el senador Alejandro Kusanovic en diciembre de 2025 y detectó una grave falta de coordinación entre dos organismos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), situación que habría generado un perjuicio estimado superior a los $10.500 millones en el sector Huertos Familiares de Puerto Natales.

Según el informe del organismo contralor, la Dirección de Vialidad ejecutaba un contrato para la conservación de aproximadamente 17 kilómetros de caminos, mientras que, de manera paralela, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) desarrollaba obras para la instalación de un sistema de agua potable rural en las mismas vías. Los trabajos implicaron la excavación de zanjas en sectores que ya habían sido intervenidos con una nueva carpeta de rodado.

La investigación estableció que la ejecución simultánea de ambos proyectos durante 2025 provocó daños en la infraestructura vial, contaminación del material utilizado para el mejoramiento de los caminos, formación de barro y baches, además de dificultades para el desplazamiento de vehículos de emergencia. Como consecuencia, las obras permanecieron paralizadas durante al menos 215 días.

Tras revisar los antecedentes, la Contraloría instruyó a la Seremi de Obras Públicas de Magallanes iniciar un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados. Asimismo, otorgó un plazo de 60 días para que la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas elaboren un plan conjunto destinado a reparar técnicamente los caminos afectados y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El senador Alejandro Kusanovic calificó el escenario como “grave” y sostuvo que la falta de coordinación generó un importante perjuicio fiscal, además de afectar directamente a los vecinos del sector Huertos Familiares. El parlamentario expresó que espera que el sumario avance, establezca responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes.

Finalmente, Kusanovic agradeció la gestión del actual seremi del MOP, Alejandro Marusic, señalando que ha realizado visitas en terreno y reuniones con representantes de las familias afectadas, con el objetivo de mantener un monitoreo permanente del sector y coordinar acciones que permitan mejorar la conectividad y la seguridad vial en Huertos Familiares.





