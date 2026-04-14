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14 de abril de 2026

GOBIERNO PRIORIZA SOLUCIONES A LA CONECTIVIDAD EN SECTOR HUERTOS FAMILIARES

​En terreno, autoridades comprometieron maquinaria, cuadrillas y acciones diarias para mejorar la transitabilidad antes del invierno.

seremitthuertosfamiliares

En el marco del compromiso del Gobierno del Presidente de la República, José Antonio Kast, de mantener una presencia activa en terreno y dar respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía, el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, encabezó una reunión de trabajo con vecinas y vecinos del sector Huertos Familiares de Puerto Natales.


La instancia contó con la participación del Seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, equipos técnicos de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y de Vialidad, además de la alcaldesa de la comuna, Ana Mayorga, con el objetivo de abordar la inestabilidad que presentan los caminos 1, 2 y 3 del sector, y avanzar en soluciones concretas y oportunas.


Tras el encuentro, el Delegado Presidencial Provincial destacó que “fue una reunión muy provechosa, que nos permitió escuchar directamente a las vecinas y vecinos, conocer sus inquietudes y evaluar en conjunto el desarrollo de los trabajos. Sabemos que existe una situación compleja, por lo que hemos establecido un programa de acción orientado a mitigar los efectos actuales y avanzar en soluciones. Este tipo de instancias nos permite acercarnos a la comunidad y responder con mayor eficacia a sus necesidades”.


Por su parte, el Seremi de Obras Públicas explicó que la visita responde al mandato de las autoridades de estar en terreno y atender directamente las problemáticas ciudadanas. En esa línea, detalló que se han identificado dificultades en la ejecución de contratos vinculados tanto a obras de agua potable como al mejoramiento de caminos interiores, lo que ha impactado en la transitabilidad del sector.


Asimismo, informó que de manera inmediata se comprometió el despliegue de cuadrillas de trabajo y maquinaria, incluyendo labores de reperfilado mediante motoniveladoras, con el fin de mejorar las condiciones de los caminos. “Estas acciones se irán ajustando día a día, según las contingencias que se presenten, priorizando siempre el bienestar de la comunidad. Se trata de obras que, en el mediano plazo, mejorarán significativamente la calidad de vida de las familias, tanto en acceso al agua como en conectividad”, señaló.


En representación de la comunidad, la presidenta de la Junta de Vecinos N°11 Huertos Familiares, Jacqueline Palma, valoró la instancia de diálogo, destacando la importancia de que las autoridades conozcan directamente la realidad del sector. “Necesitamos soluciones antes de la llegada del invierno, considerando que las lluvias ya han comenzado y los caminos presentan dificultades. Es fundamental que se tomen medidas concretas para garantizar una adecuada movilidad para nuestras vecinas y vecinos”, indicó.


Finalmente, desde el municipio se reafirmó la disposición de colaborar de manera coordinada con los distintos servicios públicos, con el objetivo de avanzar en soluciones que permitan enfrentar de mejor manera las problemáticas que afectan al sector.


La Delegación Presidencial Provincial reiteró su compromiso de continuar trabajando en terreno, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y priorizando acciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de la comunidad.

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