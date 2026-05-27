NUEVA RONDA NEUROORTOPÉDICA MULTIDISCIPLINARIA BENEFICIA A 30 PACIENTES DE MAGALLANES

​En el marco de un sólido compromiso con la salud y la descentralización de la atención médica de alta complejidad, se está llevando a cabo la primera ronda médica neuroortopédica del año 2026. Esta instancia responde al exitoso convenio de colaboración tripartita celebrado entre el Hospital Clínico de Magallanes, Teletón y los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, una alianza estratégica que ya acumula más de 10 años de trayectoria ininterrumpida en la zona.



Gracias al trabajo previo de coordinación con los equipos locales, se estructuró una nómina focalizada con objetivos sanitarios claros para optimizar el rendimiento asistencial. En total, la ronda abordará las necesidades de más de 30 pacientes de la región, distribuidos en tres ejes principales: 18 usuarios en evaluación multidisciplinaria integrada, 5 pacientes en control postoperatorio y 8 personas que recibirán su resolución quirúrgica en los pabellones locales.



El despliegue clínico, que se desarrolla entre los días 25 y 28 de mayo, permite acercar a la región un modelo de atención de vanguardia mediante dos rondas anuales. Para esta edición del primer semestre, se cuenta con la participación de un equipo médico evaluador de primer nivel.



“Este tipo de rondas viene a fortalecer y a favorecer el trabajo que debemos realizar en salud pública. Cuando comenzamos con la alerta sanitaria oncológica, una de las cosas que hemos estado analizando es trabajar de manera mancomunada con los distintos sectores. Y eso es lo que vemos acá”, señaló el seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos.



“Acá están nuestros equipos del Hospital Clínico de Magallanes; también están presentes la red asistencial, el Instituto Teletón, el Hospital de la Florida y el Centro de Rehabilitación; eso nos permite resolver casos complejos acá en la región”, señaló el director del Hospital Clínico, Ricardo Contreras.



Este esfuerzo interinstitucional no solo evita el desarraigo familiar y los costos de traslado al centro del país, sino que también consolida un sistema regional de seguimiento y continuidad de los tratamientos de rehabilitación de alta complejidad.



“El diagnóstico de los pacientes es principalmente mielomeningocele, algunos síndromes genéticos, entre otros, o deformidades complejas. Por eso llamamos ronda de neuroortopedia”, explicó la doctora Javiera Cox.



“Este esfuerzo va en beneficio de los pacientes que deben someterse a alguna cirugía o requieren una evaluación multidisciplinaria por parte de estos profesionales”, concluyó el subdirector de los Centros de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Eduardo Bahamonde.



Las actividades clínicas, quirúrgicas y de evaluación en terreno continuarán desarrollándose de forma intensiva hasta este jueves 28 de mayo, reafirmando el éxito de un modelo colaborativo que pone en el centro el bienestar de los pacientes magallánicos.



