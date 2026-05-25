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25 de mayo de 2026

ALCALDESA KARINA DELFINO ADVIERTE DESFINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS POR REFORMA TRIBUTARIA Y CRITICA FALTA DE DIÁLOGO DEL GOBIERNO

Buenos días región.

karinadelfino

Durante su reciente visita a la Región de Magallanes, Karina Delfino, Alcaldesa de Quinta Normal, Vicepresidenta del Partido Socialista (PS) y Vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), expresó su profunda preocupación frente a las actuales medidas impulsadas por el Gobierno, alertando sobre un inminente desfinanciamiento del sistema municipal y cuestionando la estrategia gubernamental en materia de seguridad y diálogo político.

En una entrevista concedida al programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones [ 00:53 ], Delfino se refirió a la tramitación de lo que catalogó como una "megarreforma tributaria encubierta". Según la autoridad comunal, esta iniciativa provocará que el Estado deje de percibir millonarios recursos, de los cuales cerca de 200 millones de dólares dejarán de ingresar directamente a las arcas municipales [ 02:17 ].

Exención de contribuciones: "Una medida injusta"
Uno de los puntos más críticos abordados por la alcaldesa fue la propuesta del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Delfino calificó la medida de "injusta", explicando que beneficia a un grupo reducido de aproximadamente 400.000 personas que perciben altas remuneraciones y poseen viviendas de alto avalúo [ 05:09 ].

Advirtió que esta política va en desmedro directo del Fondo Común Municipal, el cual redistribuye recursos hacia las comunas más vulnerables del país, como Timaukel, Primavera, La Pintana o Quinta Normal [ 04:43 ]. "Lo que está haciendo el gobierno es desfinanciar el sistema municipal sin ninguna certeza de cómo lo va a compensar", aseveró la alcaldesa, lamentando que se reemplace un impuesto progresivo por compensaciones basadas en impuestos regresivos como el IVA [ 06:46 ].

Falta de diálogo y "sobreideologización"
Delfino fue enfática en criticar la actitud del Gobierno frente a las observaciones de los alcaldes y expertos técnicos. Relató que, en una reciente reunión con el Presidente de la República junto a más de 120 ediles, no existió una verdadera apertura. "Quedamos bien decepcionados y con un sabor bien amargo porque no se produjo un diálogo, sino que más bien fue una escucha por parte de nosotros hacia lo que el gobierno va a hacer sí o sí" [ 02:54 ].

Asimismo, señaló que el Ejecutivo se encuentra en una fase de "sobreideologización", al desoír las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo y de economistas transversales [ 08:46 ]. "Tratar a un sector político de obstruccionistas, cuando en realidad ni siquiera se escucha lo que se quiere decir, es un comportamiento errado" [ 21:27 ], puntualizó.

Seguridad y control de expectativas
En el ámbito de la seguridad y crisis migratoria, la vicepresidenta del PS apuntó a un problema de promesas incumplidas, recordando cuando se prometió expulsar a 300.000 migrantes irregulares para luego justificarlo como una "metáfora". "Eso no es una metáfora, es mentirle a Chile" [ 19:20 ], sentenció.

Delfino instó a abordar la crisis de seguridad no solo desde la persecución penal y el aumento de operativos policiales, sino mediante inteligencia preventiva, recuperación de espacios públicos y protección de la infancia para evitar que el crimen organizado reclute a los jóvenes de las comunas más vulnerables [ 25:36 ].

"El gobierno debiera enmendar el rumbo. Si ya ganaron, hoy día lo que tienen que hacer es precisamente gobernar para todos los chilenos y chilenas", concluyó Delfino [ 23:01 ].

Acerca de Karina Delfino:
Karina Delfino Musa es Alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Vicepresidenta Nacional del Partido Socialista de Chile y Vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).



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