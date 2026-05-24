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24 de mayo de 2026

HIPERTENSIÓN: EL RIESGO SILENCIOSO QUE PUEDE AVANZAR SIN DAR SEÑALES

​Especialistas advierten que la falta de diagnóstico y control oportuno sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública en Chile.

HIPERTENSIÓN

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión, especialistas alertaron sobre el impacto de esta enfermedad en la salud cardiovascular y la importancia del diagnóstico precoz, considerando que muchas personas viven con hipertensión arterial sin saberlo.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2024 existían cerca de 1.400 millones de adultos entre 30 y 79 años con hipertensión a nivel global, mientras que un 44% desconocía su condición. En Chile, la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 estimó una prevalencia de 27,3%, aunque proyecciones más recientes elevan la cifra a entre un 33% y 36% de la población adulta.

El doctor Andrés Triana, de Los Leones Interclínica, explicó que uno de los principales problemas de esta enfermedad es que puede desarrollarse durante años sin síntomas visibles. “Nos encontramos con pacientes que debutan con un infarto o un accidente cerebrovascular sin haber sabido nunca que eran hipertensos”, señaló.

Especialistas advirtieron además que, incluso entre quienes conocen su diagnóstico, muchas personas no mantienen un control adecuado de la presión arterial. Factores como abandono de tratamientos, falta de controles médicos y baja percepción de riesgo dificultan el seguimiento de esta patología, que puede provocar daño cardiovascular, renal y ocular.

Desde el ámbito médico recalcaron que la prevención sigue siendo clave, especialmente en personas con antecedentes familiares, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo o altos niveles de estrés. La doctora Nancy Fontana, de Cordillera Interclínica, destacó que controlar la presión arterial es un procedimiento rápido y accesible, pero que muchas personas lo postergan al no presentar síntomas.

Los especialistas coincidieron en que el tratamiento no depende únicamente de medicamentos, sino también de hábitos saludables como mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal, realizar actividad física y evitar excesos de alcohol.


BROTE

ALERTAN POR RIESGO SANITARIO EN MEDIO DE DEBATE SOBRE ACCESO A SALUD DE MIGRANTES

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