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26 de abril de 2026

AFUNPRO ADVIERTE RIESGO DE QUIEBRE EN LA ASISTENCIA JUDICIAL POR FALTA DE PERSONAL Y DÉFICIT PRESUPUESTARIO

La organización gremial alertó que las actuales condiciones podrían afectar el acceso a la justicia para la ciudadanía.

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La Asociación de Funcionarios y Profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial (AFUNPRO) manifestó su preocupación ante el escenario que enfrenta el servicio, advirtiendo un posible colapso debido a la insuficiente provisión de cargos y a un diseño presupuestario que califican como restrictivo.

Según indicaron, por instrucciones del Ministerio de Justicia, la cobertura de vacantes se limitaría a reemplazos parciales en casos de licencias pre y post natal. Esta situación, afirman, profundiza una problemática ya existente marcada por la falta de personal y condiciones operativas deficientes en distintos centros de atención.

Entre las dificultades denunciadas se encuentran la escasez de insumos básicos, infraestructura deteriorada, problemas de conectividad, falta de climatización y presencia de plagas. Estas condiciones, sostienen, afectan directamente la calidad del servicio entregado a la comunidad.

La presidenta de AFUNPRO, Mónica González, también cuestionó la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, señalando que mantiene el mismo marco presupuestario. “No puede haber usuarios de primera y segunda categoría en el acceso a la justicia”, afirmó la dirigenta.

Frente a este escenario, la organización exigió la provisión urgente de cargos, la implementación de un plan de contingencia, mejoras en las condiciones de funcionamiento y la instalación de una mesa de trabajo. Asimismo, no descartaron recurrir a la Contraloría en caso de no obtener respuestas.

Pese a la situación, AFUNPRO reiteró su disposición al diálogo, señalando que condiciones laborales adecuadas son fundamentales para garantizar un servicio oportuno y de calidad para la ciudadanía.


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