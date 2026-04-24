GALERÍA PALACE VIAJÓ A LA ÉPOCA VICTORIANA PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO

​La rutina comercial de la Galería Palace se detuvo. No fue por un trámite ni por las vitrinas habituales, sino por el llamado de los libros que, rompiendo su silencio, pasaron del papel a la acción. En el recinto de calle Bories, ubicado en el corazón de la ciudad de Punta Arenas, el eco de la época victoriana se instaló para demostrar que la literatura, cuando se comparte, deja de ser solitaria para convertirse en una vivencia colectiva.



Bajo la premisa de derribar las barreras tradicionales del fomento lector, la intervención “Mascarada” logró lo impensado: que el público cruzara el umbral del tiempo. Los asistentes acudieron al llamado de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, vistiendo máscaras y antifaces, transformando el recinto en un baile de gala literario para celebrar el Día Internacional del Libro.



Esta adaptación de “Romeo y Julieta”, a cargo de la compañía Casa Nómada, permitió que los vecinos de Punta Arenas interactuaran con la obra. El Seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, recalcó que estas apuestas innovadoras buscan conectar emocionalmente con nuevas audiencias. Al finalizar la jornada, la autoridad realizó un balance positivo de la actividad.



"Vimos la participación de muchas personas: niños, adultos, adultos mayores. Culminamos la celebración del Día del Libro donde el mensaje es sumamente claro, tenemos que fomentar la lectura e invitamos a que, a través de distintas áreas y formas de participación, la gente lea. Ha sido una jornada maravillosa y claramente se ha cumplido con éxito lo que tenemos planificado", recalcó.



La conexión entre las letras y las tablas fue celebrada por el público. Francisca, una de las asistentes expresó que, "encuentro que son maravillosas estas instancias. Que para el Día del Libro puedan representar un texto tan importante como Romeo y Julieta y que lo puedan traer a la comunidad, a un espacio que es público y que sea gratuito para que niños, niñas, adolescentes y adultos puedan disfrutar tanto de la literatura como del teatro".



Por su parte, Renata, una niña que siguió atentamente la puesta en escena, destacó el impacto visual y emocional de la obra. "Me gustó esta historia porque es de un libro y a mí me encanta leer. No lo he leído todavía, pero me gustaría leerlo, y también por el trabajo y dedicación que le dieron".



PROGRAMA MES DEL LIBRO

Pero la celebración continúa. Bajo el lema "El año de la mitología en Chile, ecos de las palabras compartidas", el Mes del Libro ha desplegado una nutrida agenda regional, tales como las mediaciones en los barrios. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas, impulsó sesiones sobre mitos y leyendas.



La descentralización literaria también estará presente. En la Biblioteca Pública de San Gregorio, está prevista para el 30 de abril, la función de títeres “Abelino y Kevin: La nave de los cuentos antiguos”. En tanto que, en Porvenir, el programa Cecrea del Ministerio de las Culturas continuará con el laboratorio "Armemos nuestro libro de actividades". El 25 de abril, 2 y 9 de mayo completarán la serie de cuatro sesiones que comenzaron el 18 de abril pasado.



Hasta el 30 del presente mes permanecerá abierta la campaña “Libros que Encuentran Lectores". Esta iniciativa busca recolectar textos para fortalecer las bibliotecas de los centros de reinserción social de Magallanes. Los puntos de recepción se encuentran habilitados en las oficinas de las Seremis de Cultura y Educación, el INJUV en Punta Arenas, y en las delegaciones presidenciales de Última Esperanza (Puerto Natales), Tierra del Fuego (Porvenir) y Antártica (Puerto Williams).

