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5 de junio de 2026

ENAP DESVINCULA A CINCO ALTOS EJECUTIVOS EN MAGALLANES Y EVITA PROFUNDIZAR EN LAS RAZONES

La reestructuración generó preocupación en la cúpula operacional y los sindicatos de la empresa, ya que ocurrió a semanas del inicio oficial del invierno —periodo de máxima demanda energética en la zona austral—.

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La Empresa Nacional del Petróleo, específicamente Enap Magallanes, desvinculó a cinco altos ejecutivos que ejercían en la Planta Posesión. Sin profundizar mayormente en los motivos, la estatal indicó que los despidos se debieron a razones “de índole interna”.

Los ejecutivos que fueron apartados de sus funciones hace ya casi una semana fueron: Carlos García, gerente de Proyectos; Oscar Oyarzún, gerente de Ingeniería, Operación y Mantenimiento; Vanessa Nitor, jefa de Planta; Juan Carlos Vargas, jefe del Departamento de Operaciones Planta; y Hernán Villarroel, jefe de Operaciones Planta.

La reestructuración generó preocupación en la cúpula operacional y los sindicatos de la empresa, ya que ocurrió a semanas del inicio oficial del invierno —periodo de máxima demanda energética en la zona austral—.

De manera provisional, las funciones de estos cinco puestos críticos fueron asumidas de forma interina por cuatro profesionales de la misma compañía.

Esta es la segunda modificación profunda en la plana mayor operativa de Enap Magallanes desde el incidente del 19 de diciembre de 2025, cuando una emergencia en un gasoducto paralizó temporalmente las instalaciones de Posesión.

Fuente: biobiochile.cl 

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