18 de julio de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | EMPLEO QUE SE FUE Y NO AVISA
Por: Arturo Storaker
María tiene 28 años, un título universitario y, desde hace seis meses, reparte pedidos por una app. No es
lo que eligió: es lo que quedó después de cuarenta currículums sin respuesta. Su historia no es una
anécdota aislada, es un síntoma. En Magallanes, como en el resto de Chile, toda una generación está
descubriendo que el crecimiento económico dejó de traducirse en empleo.
El INE lo acaba de confirmar: el desempleo nacional llegó a 9,4% entre marzo y mayo de 2026, el peor
registro en cinco años. Pero el dato más preocupante no es el nivel, sino la composición: de cada 100
empleos nuevos, 75 son informales. Tener trabajo ya no garantiza estabilidad; a veces ni siquiera
garantiza un contrato.
En Magallanes, donde el turismo, la logística antártica, la pesca y la salmonicultura sostienen la
economía regional, el golpe se siente con particular crudeza. Las mujeres jóvenes registran algunas de
las tasas de desempleo más altas del país. Las pymes —que generan la mayoría del empleo formal—
cargan con costos altos y regulaciones que desincentivan contratar. Y los jóvenes egresan con títulos que
el mercado no pide, en lo que los economistas ya bautizaron como “cesantía ilustrada”: profesionales
manejando plataformas de transporte o repartiendo pedidos.
Durante décadas la regla fue simple: si la economía crecía, el empleo llegaba solo. Esa regla se rompió.
Hoy el PIB puede subir sin que las empresas contraten como antes. Y no hay un solo botón que revierta
eso: se necesita una combinación de medidas urgentes y reformas estructurales.
EL CORTO PLAZO: LO QUE YA SE PUEDE HACER
El presidente Kast presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, con medidas para reactivar inversión y
empleo: un crédito para empresas que contraten trabajadores vulnerables, la baja del impuesto
corporativo de 27% a 23%, y el programa “Modo Empleo”, enfocado en regiones. Para Magallanes, eso
significa reactivar el turismo, la logística antártica, la actividad portuaria, la pesca, la salmonicultura y
los nuevos proyectos energéticos.
Pero estas medidas no pueden quedarse en el anuncio. Se necesitan incentivos reales para que las pymes
contraten jóvenes, oficinas municipales de intermediación laboral con más capacidad, y proyectos de
infraestructura que generen empleo de forma inmediata, no en dos años.
EL LARGO PLAZO: LA COMISIÓN BRAVO
La Mesa de Reactivación Laboral, presidida por el economista David Bravo, entregó 22 recomendaciones
tras 49 días de trabajo y 40 audiencias. El informe se organiza en cinco ejes:
Empleo femenino. Extender el derecho a sala cuna con financiamiento solidario, eliminando el umbral
de 20 trabajadoras que hoy desincentiva contratar mujeres. Ampliar la cobertura preescolar para niños
entre 2 y 4 años, donde Chile tiene una brecha de más de 20 puntos con la OCDE.
Subsidios al empleo. Reformar el Subsidio Unificado al Empleo para que el empleador sepa, antes de
contratar, si el trabajador califica. Crear un programa de “Talento Joven” para estudiantes de educación
técnico-profesional, con prácticas laborales reales.
Capacitación laboral. Que el subsidio se entregue solo después de realizado el curso, que se premie la
calidad sobre el costo, y que los empleadores participen en el diseño de la formación. Un portal único
que conecte a la persona con su ruta formativa y verifique si efectivamente encontró empleo formal.
Regulación laboral. Abrir el debate sobre la indemnización por años de servicio, buscando
compatibilizar protección del trabajador con incentivos a contratar. Revisar la causal de despido por
necesidades de la empresa, hoy judicializada hasta el punto de generar incertidumbre en las pymes.
Ampliar el período de distribución de la jornada laboral, como ya hacen varios países de la OCDE.
Información y formalidad. La Mesa detectó una discrepancia grave: mientras el INE reporta aumento
del empleo formal, los registros de cotizantes muestran una caída de 70 mil empleos formales entre 2022
y 2026. Propone mejorar las estadísticas, dar acceso público a bases de datos anonimizadas y simplificar
los trámites para que más pymes se adscriban a las Cajas de Compensación.
LO QUE FALTA NO SON IDEAS
El mayor obstáculo no es la falta de propuestas, sino la falta de confianza. Como dijo el propio David
Bravo: “Estamos en una emergencia, hay que actuar como tal”. Empresas, trabajadores y Gobierno
tienen que construir acuerdos, no solo firmarlos.
La cesantía no se vence con bonos ni con promesas de crecimiento. Se derrota cuando una pyme se
anima a contratar, cuando un joven encuentra un trabajo que use su título, y cuando una madre deja de
tener que elegir entre cuidar a sus hijos y mantener un empleo.