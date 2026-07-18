COLUMNA DE OPINIÓN | EMPLEO QUE SE FUE Y NO AVISA

​María tiene 28 años, un título universitario y, desde hace seis meses, reparte pedidos por una app. No es

lo que eligió: es lo que quedó después de cuarenta currículums sin respuesta. Su historia no es una

anécdota aislada, es un síntoma. En Magallanes, como en el resto de Chile, toda una generación está

descubriendo que el crecimiento económico dejó de traducirse en empleo.

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El INE lo acaba de confirmar: el desempleo nacional llegó a 9,4% entre marzo y mayo de 2026, el peor

registro en cinco años. Pero el dato más preocupante no es el nivel, sino la composición: de cada 100

empleos nuevos, 75 son informales. Tener trabajo ya no garantiza estabilidad; a veces ni siquiera

garantiza un contrato.

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En Magallanes, donde el turismo, la logística antártica, la pesca y la salmonicultura sostienen la

economía regional, el golpe se siente con particular crudeza. Las mujeres jóvenes registran algunas de

las tasas de desempleo más altas del país. Las pymes —que generan la mayoría del empleo formal—

cargan con costos altos y regulaciones que desincentivan contratar. Y los jóvenes egresan con títulos que

el mercado no pide, en lo que los economistas ya bautizaron como “cesantía ilustrada”: profesionales

manejando plataformas de transporte o repartiendo pedidos.

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Durante décadas la regla fue simple: si la economía crecía, el empleo llegaba solo. Esa regla se rompió.

Hoy el PIB puede subir sin que las empresas contraten como antes. Y no hay un solo botón que revierta

eso: se necesita una combinación de medidas urgentes y reformas estructurales.

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EL CORTO PLAZO: LO QUE YA SE PUEDE HACER

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El presidente Kast presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, con medidas para reactivar inversión y

empleo: un crédito para empresas que contraten trabajadores vulnerables, la baja del impuesto

corporativo de 27% a 23%, y el programa “Modo Empleo”, enfocado en regiones. Para Magallanes, eso

significa reactivar el turismo, la logística antártica, la actividad portuaria, la pesca, la salmonicultura y

los nuevos proyectos energéticos.

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Pero estas medidas no pueden quedarse en el anuncio. Se necesitan incentivos reales para que las pymes

contraten jóvenes, oficinas municipales de intermediación laboral con más capacidad, y proyectos de

infraestructura que generen empleo de forma inmediata, no en dos años.

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EL LARGO PLAZO: LA COMISIÓN BRAVO

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La Mesa de Reactivación Laboral, presidida por el economista David Bravo, entregó 22 recomendaciones

tras 49 días de trabajo y 40 audiencias. El informe se organiza en cinco ejes:

Empleo femenino. Extender el derecho a sala cuna con financiamiento solidario, eliminando el umbral

de 20 trabajadoras que hoy desincentiva contratar mujeres. Ampliar la cobertura preescolar para niños

entre 2 y 4 años, donde Chile tiene una brecha de más de 20 puntos con la OCDE.

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Subsidios al empleo. Reformar el Subsidio Unificado al Empleo para que el empleador sepa, antes de

contratar, si el trabajador califica. Crear un programa de “Talento Joven” para estudiantes de educación

técnico-profesional, con prácticas laborales reales.

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Capacitación laboral. Que el subsidio se entregue solo después de realizado el curso, que se premie la

calidad sobre el costo, y que los empleadores participen en el diseño de la formación. Un portal único

que conecte a la persona con su ruta formativa y verifique si efectivamente encontró empleo formal.

Regulación laboral. Abrir el debate sobre la indemnización por años de servicio, buscando

compatibilizar protección del trabajador con incentivos a contratar. Revisar la causal de despido por

necesidades de la empresa, hoy judicializada hasta el punto de generar incertidumbre en las pymes.

Ampliar el período de distribución de la jornada laboral, como ya hacen varios países de la OCDE.

Información y formalidad. La Mesa detectó una discrepancia grave: mientras el INE reporta aumento

del empleo formal, los registros de cotizantes muestran una caída de 70 mil empleos formales entre 2022

y 2026. Propone mejorar las estadísticas, dar acceso público a bases de datos anonimizadas y simplificar

los trámites para que más pymes se adscriban a las Cajas de Compensación.

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LO QUE FALTA NO SON IDEAS

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El mayor obstáculo no es la falta de propuestas, sino la falta de confianza. Como dijo el propio David

Bravo: “Estamos en una emergencia, hay que actuar como tal”. Empresas, trabajadores y Gobierno

tienen que construir acuerdos, no solo firmarlos.

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La cesantía no se vence con bonos ni con promesas de crecimiento. Se derrota cuando una pyme se

anima a contratar, cuando un joven encuentra un trabajo que use su título, y cuando una madre deja de

tener que elegir entre cuidar a sus hijos y mantener un empleo.

