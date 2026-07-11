COLUMNA DE OPINIÓN | MODERNIZAR SIN RENUNCIAR: NORMAS ESPECIALES, CLASE MEDIA Y NATALIDAD EN MAGALLANES

Magallanes no se desarrolló por casualidad. Su historia demuestra que, cuando el Estado

reconoce las condiciones especiales del territorio y la iniciativa empresarial encuentra reglas

claras para invertir, la región responde con crecimiento, empleo y oportunidades.

​

Durante décadas, instrumentos como la Zona Franca, la Ley Navarino, la Ley Tierra del Fuego,

la Ley Austral y las bonificaciones a la contratación o a la inversión permitieron compensar el

aislamiento, reducir desventajas estructurales y sostener actividad económica en una de las zonas

más australes del mundo. No fueron privilegios. Fueron herramientas de desarrollo regional.

​

Gracias a esas normas especiales, junto al esfuerzo de emprendedores, trabajadores, empresas

locales y familias magallánicas, la región pudo consolidar comercio, servicios, actividades

productivas, inversión y poblamiento en territorios estratégicos. Ese aporte histórico debe ser

reconocido y defendido con claridad.

​

Pero defender lo que ha servido no significa dejarlo inmóvil para siempre.

​

Las regiones cambian. La economía cambia. Las necesidades de las familias también. Lo que fue

una respuesta adecuada hace treinta o cuarenta años puede seguir siendo necesario, pero

requerir una actualización para responder mejor a los desafíos actuales.

​

Por eso, la discusión no debe plantearse como una amenaza de eliminación de beneficios. La

palabra correcta no es recorte. La palabra correcta es modernización. Revisar no para quitar, sino

para fortalecer, focalizar y proyectar las leyes especiales hacia los próximos treinta años.

​

Magallanes sigue necesitando un trato diferenciado. La distancia, el clima, los costos logísticos,

la menor escala de mercado y la lejanía respecto de los centros de decisión no han desaparecido.

Al contrario, siguen condicionando la vida diaria de las familias y la competitividad de quienes

emprenden o invierten en la región.

​

Sin embargo, la nueva etapa exige agregar una prioridad que antes no siempre estuvo

suficientemente presente: proteger a la clase media y enfrentar el deterioro demográfico de la

región.

​

Hoy muchas familias magallánicas enfrentan un costo de vida elevado, dificultades crecientes

para acceder a la vivienda, menor capacidad de ahorro y una incertidumbre cada vez mayor

​respecto del futuro.

Al mismo tiempo, la región debe enfrentar baja natalidad, envejecimiento

poblacional y dificultades para retener a los jóvenes. Sin familias que puedan proyectarse, no hay

desarrollo regional sostenible.

​

Una política de excepción moderna no puede limitarse a atraer empresas o compensar costos.

Debe preguntarse también si ayuda a que más jóvenes se queden, si facilita formar una familia, si

mejora el acceso a vivienda, si genera empleos formales y si fortalece a la clase media que sostiene

buena parte del esfuerzo regional.

​

Este punto es especialmente relevante en Magallanes, donde en varias provincias la presencia

del Estado es determinante para sostener empleo, servicios y actividad. Esa realidad no debe ser

ignorada, pero tampoco puede transformarse en resignación. La región necesita un Estado fuerte

y presente, pero también una economía privada más dinámica, con más inversión, más

emprendimiento, más innovación y más empleo productivo.

​

El desafío no es reemplazar al Estado ni debilitar las políticas públicas. El desafío es evitar que

la región dependa excesivamente del Estado como principal motor de oportunidades. Las normas

especiales deben ayudar precisamente a ampliar la base productiva, atraer inversión privada,

diversificar la economía y crear condiciones para que las familias puedan vivir mejor sin

depender siempre de una decisión tomada en Santiago.

​

Desde una mirada de gobierno, esa debe ser la agenda responsable: defender el régimen

especial de Magallanes, pero modernizarlo para que produzca más resultados concretos.

Una agenda de modernización debería considerar al menos cinco líneas de trabajo.

​

Primero, evaluar el impacto real de cada instrumento. No basta con saber cuánto cuesta un

beneficio; hay que medir cuánto empleo genera, cuánta inversión atrae, cuántos proveedores

regionales incorpora, cuánto aporta a la permanencia de población y qué efecto tiene sobre la

calidad de vida.

​

Segundo, focalizar mejor los incentivos. Las normas especiales deben reconocer con más fuerza

a quienes crean empleo local, forman trabajadores magallánicos, compran a proveedores

regionales, invierten en innovación, agregan valor productivo y permanecen efectivamente en el

territorio.

​

Tercero, incorporar explícitamente a la clase media y a las familias jóvenes. Una región extrema

necesita instrumentos que faciliten el acceso a vivienda, apoyen el empleo formal, reduzcan

barreras al emprendimiento, fortalezcan la capacitación y consideren el mayor costo de criar hijos

en el extremo sur.

​

Cuarto, conectar los beneficios con los sectores estratégicos actuales y futuros: salmonicultura,

turismo, pesca, ganadería, comercio, energía, hidrógeno verde, logística austral, ciencia antártica y

servicios especializados. Magallanes no puede depender de normas antiguas para enfrentar

industrias nuevas.

​

Quinto, asegurar estabilidad y participación regional. Modernizar no puede significar

incertidumbre. Cualquier cambio debe ser gradual, transparente y construido escuchando al

​Gobierno Regional, municipios, parlamentarios, gremios, trabajadores, universidades,

emprendedores y organizaciones sociales.

​

La eficiencia del Estado no consiste en tratar igual realidades distintas. Consiste en diseñar

políticas que produzcan resultados donde realmente se necesitan. Y Magallanes necesita

instrumentos distintos porque su realidad es distinta.

​

No se trata de pedir privilegios. Se trata de exigir coherencia territorial. Si Chile reconoce la

importancia estratégica del extremo sur, su proyección antártica, su valor energético, su rol

logístico y su aporte a la soberanía nacional, entonces debe contar con herramientas modernas

para sostener población, inversión, familias y desarrollo.

​

Las normas especiales fueron claves para construir la región que tenemos. Ahora deben

ayudarnos a construir la región que necesitamos: una Magallanes más conectada, más productiva,

más innovadora, con más empleo privado, más clase media, más jóvenes y más familias que

puedan proyectar su futuro aquí.

​

Por eso, el camino no es renunciar a las leyes especiales ni defenderlas sin evaluación. El

camino es modernizarlas para que sigan sirviendo a Magallanes y a Chile. Revisar para fortalecer.

Focalizar para que lleguen mejor. Actualizar para que respondan al presente. Y proyectar para

que sean una herramienta real de futuro.

​

Porque desarrollar Magallanes no es solo una tarea regional. Es una decisión estratégica para

Chile.

