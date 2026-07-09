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9 de julio de 2026

ALIANZA ENTRE LA PESCA ARTESANAL Y EL TURISMO BUSCA IMPULSAR EL DESARROLLO DE BAHIA CARRERA Y BAHIA MANSA

La reunión permitió identificar importantes coincidencias entre ambos sectores productivos, concluyendo que el turismo y la pesca artesanal no son actividades incompatibles

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Representantes de la Cámara de Turismo Austro Chile y dirigentes de la pesca artesanal sostuvieron una reunión de trabajo en la que acordaron conformar una alianza destinada a promover el desarrollo conjunto Bahía Carrera y Bahía Mansa y estableciendo una agenda común en beneficio de toda la comunidad.

 
La reunión permitió identificar importantes coincidencias entre ambos sectores productivos, concluyendo que el turismo y la pesca artesanal no son actividades incompatibles, *sino totalmente complementarias*, capaces de generar empleo, inversión, desarrollo económico y una mayor valorización del patrimonio marítimo de la región, y mejoramiento de uso del borde costero en el sector sur de Punta Arenas.

 
Una visión compartida para el futuro

 
Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en que Magallanes requiere una mirada de largo plazo para el desarrollo de su borde costero, donde cada actividad pueda desarrollarse respetando su vocación y aportando al crecimiento regional.
En este contexto, se planteó fortalecer el desarrollo de *Bahía Mansa* como un polo para la pesca artesanal, con mejor infraestructura, un puerto de abrigo, espacios ordenados y servicios adecuados para los pescadores.

 
Al mismo tiempo, se destacó el enorme potencial de Bahía Carreras para consolidarse como un polo de turismo marítimo, orientado al embarque de pasajeros, expediciones, navegación deportiva, kayak, turismo de naturaleza y recepción de embarcaciones nacionales e internacionales. La visión compartida es que ambas bahías pueden complementarse y potenciarse mutuamente, generando beneficios para toda la región.

 
Un llamado a las autoridades

 
Los participantes manifestaron que muchos proyectos vinculados al borde costero llevan años esperando definiciones e inversiones, afectando tanto a la pesca artesanal como al turismo regional. Por ello, acordaron elaborar un documento conjunto que será presentado a las principales autoridades regionales y nacionales, entre ellas:

 
El propósito es impulsar una agenda de trabajo que permita acelerar proyectos estratégicos para el desarrollo del litoral magallánico y fortalecer la coordinación entre los distintos organismos del Estado.

 
Más desarrollo, más oportunidades

 
Entre los beneficios que ambas organizaciones esperan alcanzar mediante esta alianza destacan:

 
Mayor generación de empleo.
Incremento de la inversión pública.
Fortalecimiento de la pesca artesanal.
Consolidación del turismo durante todo el año.
Mejor conectividad y nuevas rutas de navegación.
Nuevas oportunidades para emprendedores locales.
Protección del medio ambiente.
Mayor seguridad marítima.
Uso más eficiente y armónico del borde costero.

 
Una señal de unidad para Magallanes

 
Uno de los principales acuerdos de la reunión fue avanzar en una relación permanente de colaboración entre ambos sectores, promoviendo iniciativas que favorezcan el desarrollo económico y social de la región, siempre bajo criterios de sustentabilidad y respeto por el patrimonio natural y marítimo.

 
Los asistentes coincidieron en que el trabajo conjunto permitirá fortalecer la posición de Magallanes como un referente nacional en turismo de naturaleza, actividades marítimas y pesca artesanal, contribuyendo además a mejorar la calidad de vida de quienes desarrollan sus actividades en el borde costero.

 
Declaración conjunta

 
"Hoy, decimos a Magallanes, que la pesca artesanal y el turismo están unidos. Compartimos un mismo territorio, una misma identidad y un mismo objetivo: impulsar el desarrollo y crecimiento, la colaboración y una visión de futuro. Esta alianza busca beneficiar a toda la región y abrir nuevas oportunidades para las actuales y futuras generaciones."

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