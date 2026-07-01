CORMAG IMPULSA TURISMO DE REUNIONES Y CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA ATRAER VISITANTES A MAGALLANES EN INVIERNO

El desarrollo del turismo de reuniones y una campaña internacional orientada al mercado estadounidense fueron los principales temas abordados por Yenny Oyarzo, gerente de CORMAG, durante una nueva edición de Patagonia On Tour, emitida por Polar Comunicaciones.

Oyarzo explicó que la corporación trabaja desde hace más de un año en la creación de una oficina regional de convenciones, iniciativa que busca posicionar a Magallanes como sede de congresos, encuentros, viajes de incentivo y exhibiciones. El proyecto considera un modelo público-privado, con alcance en las cuatro provincias y tomando como referencia experiencias desarrolladas en Santiago y La Serena.

La propuesta apunta principalmente a eventos de carácter boutique, con grupos de entre 50 y 300 personas, especialmente durante la temporada invernal y los meses de menor actividad turística. Según indicó la gerente, la marca Patagonia, los paisajes, Tierra del Fuego y la Antártica constituyen ventajas relevantes para atraer reuniones nacionales e internacionales, aunque será necesario fortalecer servicios como traducción simultánea, transporte especializado, producción audiovisual, conectividad y streaming.

CORMAG también trabaja en la preparación de un diagnóstico regional, catálogos de servicios y antecedentes técnicos que permitan respaldar postulaciones para traer congresos. Entre las actividades proyectadas se encuentran visitas de organizadores profesionales, un congreso de geotecnia previsto para diciembre de 2027 y la posibilidad de desarrollar un encuentro científico durante mayo del próximo año junto a instituciones regionales.

La segunda iniciativa corresponde a una campaña digital de tres meses desarrollada junto a LATAM para promover los atractivos turísticos de Magallanes en Estados Unidos. La difusión se extenderá entre el 24 de junio y el 24 de septiembre e incluirá destinos como Punta Arenas, Torres del Paine, Tierra del Fuego y Puerto Williams, con el objetivo de demostrar que la región también cuenta con servicios, experiencias y paisajes atractivos durante el invierno.





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