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8 de agosto de 2026

CORMAG Y PACE-UMAG DESARROLLAN SEGUNDA ETAPA DE ACADEMIA DE EMPRENDIMIENTO JOVEN EN PUNTA ARENAS

​Cincuenta estudiantes de cinco establecimientos educacionales participaron en una nueva jornada del programa, enfocada en el desarrollo de ideas de negocio y herramientas de emprendimiento.

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La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) y el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Magallanes realizaron la segunda etapa de la Academia de Emprendimiento Joven, iniciativa que reunió a estudiantes de enseñanza media en dependencias del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) de Punta Arenas.

La jornada contó con la participación de jóvenes del Liceo María Behety, INSUCO, Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez, Liceo Sara Braun y Liceo Industrial, quienes avanzaron en el desarrollo de sus ideas de negocio tras una primera etapa realizada en sus respectivos establecimientos educacionales.

Durante la actividad, los estudiantes trabajaron junto a monitores provenientes de empresas socias de CORMAG y del equipo PACE-UMAG. Además, participaron de talleres sobre Modelo de Negocios Canvas, marketing estratégico y diseño, con contenidos orientados a fortalecer la formulación de sus proyectos.

La instancia incluyó exposiciones de Miroslava Jadrievic, representante de ASEET Magallanes, y Sergio González, gestor de recursos educativos de PACE, quienes abordaron herramientas para la creación de modelos de negocio y la construcción de identidad para futuros emprendimientos.

Tras esta segunda etapa, se desarrollará un proceso de selección que definirá a los estudiantes que continuarán en el tercer taller de la Academia de Emprendimiento Joven, programado para el 21 de agosto.


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