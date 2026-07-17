MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO POLO FORMATIVO DEL HIDRÓGENO RENOVABLE: UMAG, UCSC Y CFT PRESENTAN RESULTADOS EN CAPACITACIÓN TÉCNICA

El Ministerio de Energía de Chile, junto a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Centro de Estudios de los Recursos Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (CERE-UMAG), el Centro de Formación Técnica de Magallanes (CFT), y la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), entregaron los resultados de dos importantes proyectos de formación de capital humano en la industria del hidrógeno renovable en la región.

Con una alta concurrencia en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, se presentaron los proyectos "Desarrollo de material educativo para la capacitación y entrenamiento en hidrógeno verde y derivados para la educación técnica y profesional", desarrollado por CERE-UMAG, y "Diagnóstico, diseño y desarrollo de modelo formativo y de articulación de trayectoria formativo-laboral H2V en CFT Estatal de Magallanes", realizado por la institución estatal y la UCSC. Ambas iniciativas contaron con el apoyo y financiamiento de AECID.

La presentación de los resultados contó con la bienvenida virtual del subsecretario del Ministerio de Energía, Hugo Briones, que manifestó: "Confiamos que este esfuerzo permitirá seguir formando más y mejores profesionales preparados para liderar el desarrollo de uno de los combustibles llamados a desempeñar un papel fundamental en la transición energética en el hidrógeno verde".

Las palabras del subsecretario de Energía fueron complementadas con las del seremi de la cartera en Magallanes, Marco Antonio Pinto: "Creo que hoy día tenemos la oportunidad desde Magallanes de crecer en la parte energética, pero con mira a ser autosustentables, ser poderosos a nivel nacional e internacional por creer en cambios, ser los principales actores a futuro de estas iniciativas que buscan una colaboración más allá de lo que tenemos en la región".

En tanto, Carmen Alonso, responsable de proyectos de la Oficina de la Cooperación Española para el Cono Sur de AECID, aseguró que "creemos que este trabajo deja capacidades instaladas, que es lo que queremos con la cooperación en este sentido, que permanecerán en la región más allá de la ejecución de este proyecto. Se fortalecen redes de colaboración entre universidades, instituciones de formación técnico profesional, organismos públicos y empresas. Se generan herramientas que podrán seguir utilizándose, actualizándose y se construyen bases sólidas que nos permitan continuar desarrollando una oferta formativa pertinente y de calidad en sintonía con la demanda actual y futura de capital humano en el sector".

Material divulgativo de apoyo a la docencia

El primer proyecto presentado, desarrollado por CERE-UMAG, permitió desarrollar diversos instrumentos de apoyo a la docencia, como manuales, guías y material audiovisual que dan cuenta de la operación y mantenimiento de equipos críticos dentro del proceso de producción de hidrógeno renovable.

La académica de la Facultad de Ingeniería e investigadora a cargo del proyecto, María Luisa Ojeda, resaltó que "además se elaboraron videos temáticos -asociados a seguridad- en instalaciones de hidrógeno, electrolizadores, celdas de combustible, y almacenamiento de hidrógeno para diferentes niveles educativos. De igual forma, se realizaron capacitaciones a través de charlas especializadas con el material a docentes de educación técnico profesional y docentes universitarios"

El rector de la Universidad de Magallanes, Dr. José Maripani, comentó sobre el proyecto de CERE-UMAG que "entendimos desde muy temprano que uno de nuestros principales aportes debía ser la formación de las personas que harán posible esta nueva industria. En estos últimos años hemos participado en estudios para definir los perfiles laborales que requerirá este sector, fortaleciendo además las capacidades de nuestros académicos mediante programas de especialización internacional y desarrollando una oferta formativa que hoy incluye cursos especializados, un magíster en energías renovables y eficiencia energética, un diplomado en hidrógeno verde y diversos programas de capacitación para profesionales, técnicos y emprendedores.

La máxima autoridad universitaria también mencionó: "Sabemos que, como ocurre en toda industria emergente, el desarrollo del hidrógeno verde atraviesa hoy una etapa de ajustes y desafíos. Sin embargo, las grandes transformaciones energéticas no responden a ciclos de corto plazo, sino a una visión de futuro. La necesidad mundial de avanzar hacia la descarbonización, fortalecer la seguridad energética y producir combustibles limpios. sigue vigente y Magallanes continúa con las condiciones excepcionales para desempeñar un papel estratégico en este escenario".

Modelo formativo para nuevas carreras

Por su parte, el Dr. Eduardo Espinoza, subdirector del Centro de Energía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) dio a conocer los resultados del proyecto desarrollado junto al CFT Magallanes, donde se realizó un estudio de diagnóstico para el diseño e implementación de un modelo formativo para abordar los requerimientos de la industria del hidrógeno renovable en la institución educativa.

Para ello, se relevaron siete objetivos que incluyeron un diseño curricular, validación técnica y pedagógica, un plan de capacitación para docentes y un modelo de articulación de trayectoria formativo-laboral.