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15 de julio de 2026

ANTONIO BECERRO DICTARÁ EN PUNTA ARENAS UN WORKSHOP GRATUITO SOBRE GESTIÓN CULTURAL

La iniciativa, impulsada por Teatro Experimental del Estrecho, busca entregar herramientas prácticas a creadores de la comuna y potenciar el intercambio creativo con la zona central.

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​Con el objetivo de descentralizar el acceso a metodologías de trabajo y fortalecer el tejido creativo local, la compañía regional Teatro Experimental del Estrecho anunció la realización del workshop presencial "Arte y Territorio". La instancia formativa estará a cargo del reconocido artista visual y director del Centro Experimental La Perrera Arte, Antonio Becerro.

 
El encuentro, diseñado especialmente para artistas, gestores independientes y organizaciones artístico-culturales de la comuna, apunta a resolver brechas de financiamiento y asociatividad a través de la entrega de herramientas de gestión adaptadas a la realidad magallánica. Asimismo, el espacio busca consolidarse como un puente de intercambio cultural directo entre la ciudad de Santiago y Punta Arenas.

 
Desde la organización destacaron que este hito se levanta gracias a la Subvención Municipal de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y de La Perrera Arte, sumando además el apoyo del Espacio Comunitario La Idea, recinto que albergará la jornada.

 
La actividad —completamente gratuita— se llevará a cabo el miércoles 15 de julio, entre las 18:00 y las 21:00 horas, en dependencias del Espacio Comunitario La Idea, ubicado en calle Mejicana #252.

 
Debido a que los cupos son limitados, los interesados en participar deben completar sus datos ingresando directamente al siguiente formulario oficial de inscripción: https://forms.gle/rnabYiUxNGD43w7u9. Para obtener más detalles de la convocatoria, también pueden revisar las plataformas digitales del Teatro Experimental del Estrecho.



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BEATRICE BERTHOLD CAUTIVÓ AL PÚBLICO EN EL INICIO DEL CICLO DE PIANO DEL MUNICIPIO

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