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14 de julio de 2026

SEREMI DE MEDIO AMBIENTE LLAMA A REPLANTEAR LA ESTRATEGIA DEL HIDRÓGENO VERDE Y ASEGURA QUE "NO HAY QUE PONER UNA LÁPIDA" A LA INDUSTRIA

Aquí hidrógeno verde

seremimmamag

Esta mañana, durante una entrevista en el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el seremi del Medio Ambiente de Magallanes, Gonzalo Rosenfeld Sekulovic, abordó el escenario actual de la industria del hidrógeno verde, el proceso de transición energética y los desafíos que enfrenta la región para mantener el interés de los inversionistas.

Consultado sobre la disminución del ritmo que ha experimentado la industria a nivel internacional, la autoridad descartó que ello signifique el término definitivo del desarrollo de este tipo de proyectos.



"No hay que poner una lápida en ningún caso. Desde el punto de vista ambiental es muy importante contar con energías renovables. Específicamente con el potencial eólico que tiene Magallanes, nosotros tenemos un potencial eólico tremendo, como así también un potencial mareomotriz".


Rosenfeld explicó que todas las administraciones tienen la facultad de revisar las políticas impulsadas anteriormente y ajustar su planificación, señalando que el desarrollo del hidrógeno verde aún depende de la maduración de los mercados internacionales.



"Lo primero que hay que mencionar es que todas las administraciones tienen la potestad para poder revisar todo lo que se hizo anteriormente, rescatar lo positivo y por supuesto, planificar para lo que viene posterior".


Asimismo, reconoció que la ralentización de la industria provocó la salida de algunas empresas de la región, aunque destacó que aún existen iniciativas que avanzan en su tramitación ambiental.

Entre ellas mencionó el proyecto de Austral Energy, próximo a obtener su Resolución de Calificación Ambiental, y el ingreso de una nueva iniciativa impulsada por Consorcio Austral, lo que, a su juicio, demuestra que el desarrollo energético continúa vigente.


Aprovechar el tiempo para preparar a la región

Durante la conversación, el seremi sostuvo que el actual escenario representa una oportunidad para fortalecer las capacidades regionales antes de que el mercado vuelva a acelerarse.



"Tenemos que transitar y ese tránsito va a ser lento, no va a ser de forma expedita como se pensaba... tenemos que aprovechar como dices tú esta ventana de tiempo. Nos da un espacio para poder replantear, reflexionar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, cómo se comunicó y de esta forma reparar cierto y tratar de replantear a través de una nueva hoja de ruta".


Añadió que este proceso también debe considerar la formación de capital humano.



"Vamos a tener que por supuesto capacitar en los institutos de educación superior técnico profesional, en la universidad... Chile se ha comprometido con la carbono neutralidad de aquí al año 2050. Eso está contemplado dentro de la Ley Marco de Cambio Climático".



Recuperar la confianza de los inversionistas

Rosenfeld reconoció que uno de los principales efectos de la desaceleración ha sido la pérdida de interés de nuevos inversionistas.



"Esta desmotivación generó un perjuicio al nivel de los inversionistas. Hoy día no están ingresando nuevos proyectos al Servicio de Evaluación Ambiental en materias energéticas".


En ese contexto, realizó un llamado a las empresas a retomar sus iniciativas.



"Lo que tenemos que hacer es un llamado a los inversionistas a que vuelvan a replantear sus proyectos y que vuelvan a ingresar a evaluación ambiental porque necesitamos proyectos para Magallanes".



Mejor comunicación con las comunidades

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre las empresas y la ciudadanía. El seremi afirmó que los futuros proyectos deberán incorporar una vinculación temprana y transparente con las comunidades.



"Las empresas tienen que incorporar a la ciudadanía, a la comunidad local, a los distintos grupos de interés".


Además, sostuvo que uno de los aprendizajes del proceso vivido en los últimos años es evitar generar expectativas que posteriormente no puedan cumplirse.



"Nunca más nos puede pasar lo mismo que elevemos las expectativas a nivel que lo hicimos y después generemos este valle de desilusión, que es la que estamos transitando ahora".



Evaluación ambiental con mayor celeridad, pero sin rebajar exigencias

Respecto a las modificaciones que buscan agilizar la tramitación ambiental, Rosenfeld enfatizó que el objetivo no es reducir las exigencias ambientales, sino optimizar los procedimientos administrativos.



"Jamás nunca bajar los estándares ambientales de la evaluación ambiental de los proyectos que ingresen al SEA. Ese no ha sido nunca el objetivo".


Agregó que la intención es disminuir los tiempos mediante una mejor gestión de las observaciones técnicas, manteniendo intactas las atribuciones fiscalizadoras de los organismos competentes.


Aplazamiento del traspaso al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Al finalizar la entrevista, el seremi también aclaró el aplazamiento de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).



"Lo que ocurrió es que se aplaza la transferencia del personal de Conaf a SBAP y también lo que tiene que ver con la administración de las áreas protegidas terrestres y marinas".


Finalmente, Rosenfeld aprovechó el espacio para reconocer el trabajo de distintas organizaciones e instituciones que colaboran con la conservación ambiental en Magallanes, destacando el aporte de agrupaciones ciudadanas y del Laboratorio LEMAS de la Universidad de Magallanes.


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