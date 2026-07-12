FENATRAMA CUESTIONA TRAMITACIÓN DE REFORMA AMBIENTAL Y PIDE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD

La Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA) expresó su rechazo a la tramitación de las modificaciones incorporadas por el Gobierno al proyecto de Reconstrucción Nacional, señalando que los cambios propuestos tendrían efectos relevantes sobre la institucionalidad ambiental. La organización sostuvo que el proceso se desarrolló sin un debate amplio ni la participación de los trabajadores del sector.

Según indicó la federación, pese a solicitar formalmente intervenir en las comisiones de Hacienda y Medio Ambiente del Senado, sus representantes no fueron convocados para exponer la visión de quienes desempeñan funciones técnicas, profesionales y administrativas en los organismos ambientales del Estado.

El presidente de FENATRAMA, Francisco Cabrera, señaló que las reformas deberían abordar el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, aumentando la dotación de personal y los recursos disponibles para los servicios públicos. A su juicio, las demoras en los procesos de evaluación no pueden atribuirse exclusivamente al trabajo de los funcionarios, sino también a otros factores relacionados con la gestión y la calidad de los proyectos.

La organización manifestó además su preocupación por aspectos del proyecto que, según afirmó, podrían debilitar los mecanismos de evaluación ambiental, limitar la participación ciudadana y reducir el rol preventivo del Estado frente a iniciativas de alto impacto. En ese contexto, anunció que continuará participando en la discusión legislativa e hizo un llamado a los parlamentarios a considerar la opinión de las organizaciones sindicales antes de avanzar en la tramitación de la iniciativa.

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