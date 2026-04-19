DIPUTADO BIANCHI Y REFORMA TRIBUTARIA: “LA REFORMA APUNTA A BENEFICIAR A UN SECTOR MUY REDUCIDO DE LA ECONOMÍA”

El diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó diversos temas de contingencia nacional e internacional durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde se refirió a materias territoriales, seguridad regional, economía y el escenario político actual.

En relación con las recientes declaraciones surgidas en Argentina respecto a la boca del Estrecho de Magallanes, el parlamentario llamó a la cautela, recordando que “desde el año 1978 fue la vez ultima que estuvimos a nada de una guerra entre argentina y chile, desde ahí habían temas pendientes y se resolvieron 20 temas, solo quedo pendiente campos de hielo sur”. En esa línea, agregó que “armar algo de la nada por una declaración la verdad es que tiene nada poco y nulo sentido”, aunque advirtió que a futuro podrían surgir tensiones vinculadas a intereses estratégicos: “siempre vamos a tener situaciones complejas en materia de territorios (…) si hay un tema del que tenemos que preocuparnos es del tema antártico”.

En materia de seguridad en la región, el diputado destacó la existencia de iniciativas legales impulsadas en conjunto con autoridades locales, enfocadas en enfrentar el ingreso de drogas y la migración irregular. “hay varias leyes que son de mi autoría (…) el ingreso de drogas duras, y el ingreso de personas que han entrado de forma ilegal a magallanes”, sostuvo, enfatizando que quienes no han regularizado su situación “tienen que ser sacadas de acá enviados de vuelta”. Asimismo, criticó duramente a algunas autoridades que han cuestionado estas medidas, señalando que “cuesta entender que haya 2 o 3 personas que tienen un cargo publico y que viven todos los días queriendo como destruir”. En este contexto, también solicitó al gobernador Jorge Flies agilizar la entrega de recursos comprometidos para la implementación de controles biométricos en la región.

Respecto al alza de los combustibles, Bianchi advirtió sobre su impacto directo en el costo de la vida, señalando que “eso provoca inflación y provoca por lo tanto que todo lo que la gente insume usa como insumo diario todo sube”, estimando que actualmente existe “casi el 15% de mayor costo de la canasta familiar”. En ese sentido, criticó la falta de medidas más profundas por parte del Ejecutivo, afirmando que “el que mas gana es el gobierno porque le entra mas impuestos (…) los que mas pierden son las personas”, proponiendo alternativas como la eliminación del IVA en medicamentos y ayudas directas a la población.

El parlamentario también abordó la reciente cadena nacional del presidente José Antonio Kast y la presentación del plan nacional de reconstrucción, junto con un proyecto de reforma tributaria. Al respecto, cuestionó que “la reforma apunta a beneficiar a un sector muy reducido de la economía las grandes empresas, los mas ricos de chile”, agregando que “esta reforma va a agravar mas la situación”. Asimismo, planteó la necesidad de generar apoyos directos a los adultos mayores, proponiendo un mecanismo similar a un “bolsillo electrónico” para quienes reciben pensiones más bajas.

Finalmente, Bianchi criticó el tono comunicacional del Gobierno frente a medidas impopulares, indicando que “el tono es de confrontación, no es amigable no es un tono en donde se entienda a las necesidades de las personas”, cerrando así una intervención marcada por cuestionamientos y advertencias en distintos ámbitos de la agenda pública.





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