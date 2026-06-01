Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA Cyber Day
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de junio de 2026

MASIVO OPERATIVO VETERINARIO CANINO MUNICIPAL

​La jornada permitió entregar servicios gratuitos de implantación de microchip, vacunación antirrábica, desparasitación y registro nacional de mascotas.

OP 4
Con una alta participación de vecinos y sus mascotas, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este sábado 30 de mayo un operativo veterinario masivo para perros en el Hall del Instituto Don Bosco. La iniciativa contempló 120 cupos para la atención gratuita de caninos, entregando prestaciones de salud preventiva y promoviendo la tenencia responsable de mascotas en la comuna.

Durante la jornada, los equipos municipales efectuaron la implantación de microchips, vacunación antirrábica, administración de antiparasitarios y tramitación del Registro Nacional de Mascotas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la convocatoria y mencionó la programación municipal. "Calculamos que durante el año 2026 realizaremos siete de estos operativos. Cerca de 900 mascotas serán atendidas, las que se suman a las atenciones primarias permanentes que tenemos en nuestra unidad ubicada en Lautaro Navarro con Sarmiento. Hay que recordar que todos los meses invitamos a nuestros vecinos con mascotas, perros y gatos, con 60 cupos para cada uno, para que puedan inscribirse en este tipo de operativos. Si sumamos todas las atenciones, superamos las 1.300 durante el año; sin embargo, un 30% de las personas inscritas no asiste, impidiendo que otros vecinos puedan acceder a estos servicios", señaló la autoridad.

Frente a esta situación, el jefe comunal reiteró el llamado a los vecinos a asistir a las horas y fechas asignadas en los distintos programas veterinarios municipales. "Este 30% de inasistencia genera que cerca de 450 personas no puedan acceder a estos servicios municipales totalmente gratuitos. Lo que hacemos ahora, es que estas siete jornadas programadas para 2026, complementen el trabajo permanente que desarrollamos durante todo el año. Por eso les pedimos a los vecinos que se inscriben en nuestras atenciones primarias que, por favor, no falten. Y si no pueden asistir, que avisen con anticipación", indicó.

Radonich también agradeció al Instituto Don Bosco por facilitar sus dependencias para el desarrollo del operativo, destacando la importancia de generar alianzas que permitan ampliar la cobertura de este tipo de iniciativas.
Entre los asistentes estuvo Carolina Carrasco, quien llevó a su perra Matilda para recibir atención preventiva. "Me parece bastante bueno. Creo que es muy importante para nosotros como papás de los animalitos. Yo vine por la vacuna antirrábica y un control", comentó.

La actividad correspondió al primero de siete operativos veterinarios masivos programados por la Municipalidad de Punta Arenas para este año, los que permitirán alcanzar un total de 840 atenciones entre perros y gatos durante 2026. Estas acciones se suman al servicio de atención primaria veterinaria municipal, que se desarrolla los martes y jueves, además de las campañas especiales de esterilización.

Desde el municipio informaron que el próximo operativo veterinario masivo se realizará el sábado 27 de junio en el Gimnasio de la Ex Escuela Patagonia, dando continuidad al programa anual de atención gratuita para mascotas de la comuna.
alcaldeporvenir

ALCALDE JOSÉ GABRIEL PARADA DETALLA PLAN INVIERNO, EL ANIVERSARIO 132 DE PORVENIR Y PRIORIDADES EN SALUD Y EDUCACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CADEM: APROBACIÓN DE KAST CAE A 38% EN LA ANTESALA DE SU PRIMERA CUENTA PÚBLICA

Leer Más

El sondeo muestra una caída sostenida en el respaldo al Mandatario durante mayo, especialmente entre sectores populares, habitantes de regiones y electores de centro, mientras crece el interés ciudadano por los anuncios económicos y de seguridad que realizará este lunes.

El sondeo muestra una caída sostenida en el respaldo al Mandatario durante mayo, especialmente entre sectores populares, habitantes de regiones y electores de centro, mientras crece el interés ciudadano por los anuncios económicos y de seguridad que realizará este lunes.

Kast
nuestrospodcast
PP 3

PUQ PROVEE: AMPLÍAN PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS PROVEEDORAS

ARCA Cyber Day
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
OP 4

MASIVO OPERATIVO VETERINARIO CANINO MUNICIPAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA Cyber Day
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Familiares del pescador desaparecido junto al Capitán de Puerto de Punta Arenas

CONTINÚAN LAS LABORES DE BÚSQUEDA DEL PESCADOR DESAPARECIDO EN EL ÁREA DE ISLA EVANS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
detenido

DETIENEN A HOMBRE IMPUTADO POR FEMICIDIO FRUSTRADO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250