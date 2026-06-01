MASIVO OPERATIVO VETERINARIO CANINO MUNICIPAL

Con una alta participación de vecinos y sus mascotas, la Municipalidad de Punta Arenas realizó este sábado 30 de mayo un operativo veterinario masivo para perros en el Hall del Instituto Don Bosco. La iniciativa contempló 120 cupos para la atención gratuita de caninos, entregando prestaciones de salud preventiva y promoviendo la tenencia responsable de mascotas en la comuna.

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Durante la jornada, los equipos municipales efectuaron la implantación de microchips, vacunación antirrábica, administración de antiparasitarios y tramitación del Registro Nacional de Mascotas.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró la convocatoria y mencionó la programación municipal. "Calculamos que durante el año 2026 realizaremos siete de estos operativos. Cerca de 900 mascotas serán atendidas, las que se suman a las atenciones primarias permanentes que tenemos en nuestra unidad ubicada en Lautaro Navarro con Sarmiento. Hay que recordar que todos los meses invitamos a nuestros vecinos con mascotas, perros y gatos, con 60 cupos para cada uno, para que puedan inscribirse en este tipo de operativos. Si sumamos todas las atenciones, superamos las 1.300 durante el año; sin embargo, un 30% de las personas inscritas no asiste, impidiendo que otros vecinos puedan acceder a estos servicios", señaló la autoridad.

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Frente a esta situación, el jefe comunal reiteró el llamado a los vecinos a asistir a las horas y fechas asignadas en los distintos programas veterinarios municipales. "Este 30% de inasistencia genera que cerca de 450 personas no puedan acceder a estos servicios municipales totalmente gratuitos. Lo que hacemos ahora, es que estas siete jornadas programadas para 2026, complementen el trabajo permanente que desarrollamos durante todo el año. Por eso les pedimos a los vecinos que se inscriben en nuestras atenciones primarias que, por favor, no falten. Y si no pueden asistir, que avisen con anticipación", indicó.

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Radonich también agradeció al Instituto Don Bosco por facilitar sus dependencias para el desarrollo del operativo, destacando la importancia de generar alianzas que permitan ampliar la cobertura de este tipo de iniciativas.

Entre los asistentes estuvo Carolina Carrasco, quien llevó a su perra Matilda para recibir atención preventiva. "Me parece bastante bueno. Creo que es muy importante para nosotros como papás de los animalitos. Yo vine por la vacuna antirrábica y un control", comentó.

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La actividad correspondió al primero de siete operativos veterinarios masivos programados por la Municipalidad de Punta Arenas para este año, los que permitirán alcanzar un total de 840 atenciones entre perros y gatos durante 2026. Estas acciones se suman al servicio de atención primaria veterinaria municipal, que se desarrolla los martes y jueves, además de las campañas especiales de esterilización.

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Desde el municipio informaron que el próximo operativo veterinario masivo se realizará el sábado 27 de junio en el Gimnasio de la Ex Escuela Patagonia, dando continuidad al programa anual de atención gratuita para mascotas de la comuna.