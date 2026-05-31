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31 de mayo de 2026

ASÍ SE INFORMABA MAGALLANES EL 1 DE JUNIO DE 1940, EL MES EN QUE RADIO POLAR COMENZÓ SUS TRANSMISIONES

En el marco de su aniversario número 86, Radio Polar inicia un recorrido por las portadas de El Magallanes publicadas durante junio de 1940, el mes en que la emisora comenzó a acompañar a la comunidad desde Punta Arenas.

1 junio 1940

Junio de 1940 fue un mes especialmente significativo para la historia comunicacional de la región. Mientras los habitantes de Punta Arenas seguían las noticias nacionales e internacionales a través de la prensa escrita, Radio Polar se preparaba para comenzar sus transmisiones y dar inicio a una trayectoria profundamente vinculada con la vida cotidiana de Magallanes.

La portada de El Magallanes del sábado 1 de junio de 1940 estuvo marcada por asuntos de interés nacional. Entre sus principales titulares figuraba el acuerdo de una comisión gubernativa para divulgar la vida de Bernardo O’Higgins en el Ejército, en las escuelas y entre la ciudadanía. La edición también informaba que se encontraba todo preparado para la elección senatorial que se desarrollaría al día siguiente en Coquimbo y Atacama.

La mirada hacia los territorios del sur también estaba presente. El diario anunciaba una visita de inspección del ministro de Fomento, Óscar Schnake, quien viajaría acompañado de técnicos con el propósito de adoptar decisiones directamente en terreno en beneficio de las provincias australes. La portada incorporaba además una referencia internacional mediante la publicación de una imagen del mariscal de campo Aarne Sihvo, identificado como jefe de la defensa aérea de Finlandia.

A 86 años del inicio de Radio Polar, esta serie busca recuperar las portadas de aquel mes histórico y observar cómo se informaba la comunidad magallánica en una época marcada por profundas transformaciones. Cada edición constituye una ventana hacia las preocupaciones, debates y acontecimientos que formaban parte de la conversación pública en el extremo austral del país.



El sábado 1 de junio de 1940 el periódico "El Magallanes" llevaba las siguientes noticias en portada:

Difusión de la vida de Bernardo O'Higgins

La Comisión Gubernativa acordó divulgar las virtudes cívicas y patrióticas del prócer en el Ejército, las escuelas y entre el pueblo, como medida de educación política y cívica.

​Adquisición de la Quinta Vergara

La Municipalidad de Viña del Mar gestiona la adquisición de la Quinta Vergara con el fin de destinarla como parque de recreo público.

Avance de tropas en Flandes y Dunkerque

La división motorizada del general Prioux logró abrirse paso uniéndose al Ejército del Norte. Simultáneamente, la metódica evacuación aliada desde Dunkerque hacia Inglaterra continúa.

Mensaje de Roosevelt al Congreso

El Presidente Roosevelt  (EE.UU) solicitó un aumento en el presupuesto de defensa militar. Advirtió sobre el peligro latente para el continente americano ante el avance de la guerra.


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TRADICIÓN CHILOTA, IDENTIDAD REGIONAL Y RADIO: LA MIRADA DE JUAN BAUTISTA CÁRDENAS EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

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