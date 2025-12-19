LA MAYOR CAMPAÑA DEL JUGUETE DE LA HISTORIA: MÁS DE MIL REGALOS REUNIERON POLAR COMUNICACIONES Y AUSPICIADORES PARA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LA JUNJI

“Nuestro colegio promueve la empatía, la solidaridad, valores clave para la educación de los jóvenes, las nuevas generaciones. Estoy orgulloso de formar parte de esta cruzada, dando un ‘grano de arena’ para que las niñas y los niños tengan un regalo de Navidad, un momento lindo. Esto resalta el espíritu magallánico, muy esperanzador”, manifestó el alumno de The British School, Alonso Riveros, en la ceremonia de cierre de la Campaña del Juguete 2025 que organiza Polar Comunicaciones y beneficia a las y los párvulos que asisten a establecimientos y programas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La versión contó nuevamente con la Galería Palace de Punta Arenas como centro de acopio y el auspicio del ya mencionado establecimiento, Methanex, Pesca Chile, Blumar, Aerovías Dap, Gasco Magallanes, SalfaCorp y Transbordadora Austral Broom, reuniendo 1.031 juguetes, la mejor cifra en la historia de este evento, que están siendo distribuidos por la Junji en Puerto Edén, Puerto Williams, Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir. Se lograron juntar 368 para párvulas y párvulos de salas cuna y 663 para niñas y niños de niveles medios.

Trinidad Amézaga, jefa de la sala de ventas de Blumar, agradeció la invitación a participar. “Fue una linda campaña tanto en la planta como en la tienda. Se sumaron todos los trabajadores, clientes y proveedores. Seguimos con mucha fuerza para que todas las niñas y los niños tengan un juguete en Navidad”, aseveró.

En tanto, Sally Hechenleitner, trabajadora del Área Eléctrica de SalfaCorp, detalló que cuentan con ochenta personas, entre profesionales, supervisores, capataces, actividades en terreno y oficina técnica. Todas y todos realizaron aportes económicos voluntarios, con los que compraron juguetes. Duplicaron lo efectuado en versiones anteriores, ya que la firma multiplicó por dos lo alcanzado por el personal, totalizando 400 juguetes.

Las comunidades educativas beneficiadas son “Ukika” y “Tánana” de Puerto Williams; “Papelucho” y “Pepita de Oro” de Porvenir; “Los Chulenguitos” de Puerto Natales; “La Centollita” de Puerto Edén; “Caperucita Roja”, “Bambi”, “Laguna Azul”, “Villa Las Nieves”, “Cumbres Patagónicas”, “Costanera del Estrecho” y “Peter Pan”, además de los programas Centro Educativo Cultural de Infancia (CECI) y Educativo para la Familia, Modalidad Comunicacional, de Punta Arenas.

Susy Jacob es directora ejecutiva de Polar Comunicaciones. Ella recordó que la Campaña del Juguete tiene una historia de 37 años, como apoyo a niñas y niños magallánicos. “La Navidad es una fiesta de la familia, es un tiempo de sensibilidad, de caridad. Gracias a todas y todos quienes se unieron, especialmente a las empresas patrocinantes, instituciones, colegios. A todas y todos quienes visitaron la Galería Palace. Estamos muy contentos, por el espíritu. Gracias también al equipo de Polar, liderado por la gestora de esta cruzada, Petra Soto, por el ambiente y las ganas”, destacó en el encuentro final.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, concluyó que el resultado de la Campaña del Juguete “es maravilloso. Adultos de todos los sectores se unieron en esta tarea tan importante y significativa, como es la infancia, para que se pueda contar con regalos. La emoción que produce abrir uno en las niñas y los niños de la Junji es posible gracias a las empresas, Polar Comunicaciones y Galería Palace. El equipo de nuestra institución se organiza y clasifica para llevar los juguetes a las y los párvulos de todas las ciudades de la región. Las niñas y los niños merecen jugar y compartir con sus familias en esta Navidad”.





