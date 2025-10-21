21 de octubre de 2025
CORMAG Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR IMPULSAN ALIANZA EMPRESARIAL POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES
El nuevo convenio busca integrar al sector productivo regional en la tradicional campaña solidaria de las Jornadas 2025, fortaleciendo el compromiso social de las empresas magallánicas.
Este lunes se concretó la firma de un importante convenio entre el Club de Leones Cruz del Sur y la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG), con el objetivo de involucrar activamente a las empresas socias de la corporación en la gran campaña de las Jornadas por la Rehabilitación 2025.
El acuerdo fue suscrito por Yenny Oyarzo, Gerente de CORMAG, y Alejandro Vásquez Servieri, Presidente del Club de Leones Cruz del Sur. En la ceremonia participaron representantes de destacadas empresas regionales, entre ellas Emdepes, representada por Carlos Saavedra; Teg Chile, a través de su ejecutivo Víctor Fernández; y Las Torres Patagonia, con su Gerente de Administración y Finanzas, Alejandro Ruiz.
Durante la actividad, Vásquez Servieri agradeció el compromiso de las compañías asistentes y extendió una invitación a todo el sector empresarial a sumarse a esta tradicional campaña solidaria, símbolo de unidad y esperanza para la comunidad magallánica.
Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.
Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.