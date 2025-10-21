Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

CORMAG Y CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR IMPULSAN ALIANZA EMPRESARIAL POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

​El nuevo convenio busca integrar al sector productivo regional en la tradicional campaña solidaria de las Jornadas 2025, fortaleciendo el compromiso social de las empresas magallánicas.

cormagjornadas

Este lunes se concretó la firma de un importante convenio entre el Club de Leones Cruz del Sur y la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG), con el objetivo de involucrar activamente a las empresas socias de la corporación en la gran campaña de las Jornadas por la Rehabilitación 2025.

El acuerdo fue suscrito por Yenny Oyarzo, Gerente de CORMAG, y Alejandro Vásquez Servieri, Presidente del Club de Leones Cruz del Sur. En la ceremonia participaron representantes de destacadas empresas regionales, entre ellas Emdepes, representada por Carlos Saavedra; Teg Chile, a través de su ejecutivo Víctor Fernández; y Las Torres Patagonia, con su Gerente de Administración y Finanzas, Alejandro Ruiz.

Durante la actividad, Vásquez Servieri agradeció el compromiso de las compañías asistentes y extendió una invitación a todo el sector empresarial a sumarse a esta tradicional campaña solidaria, símbolo de unidad y esperanza para la comunidad magallánica.



CLUB DE LEONES IMPULSA TORNEO DE PÁDEL “ÚNETE AL ROSA” POR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

FINALIZA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O'HIGGINS

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

​Con estas 31 nuevas luminarias, la ciudad alcanza un total de 22 kilómetros de nueva red lumínica peatonal y más de 15 calles intervenidas.

SENADOR BIANCHI CRITICA TRASPASO MILLONARIO DEL GORE PARA EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HIPICO: “ESTO SE HIZO APURADO, IMPROVISADO Y POLITIZADO”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SERPAT INVITA A PARTICIPAR EN DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
