ELECTA DIRECTIVA DE COLMEVET MAGALLANES: CONVERTIRSE EN REFERENTE TÉCNICO BAJO EL ENFOQUE UNA SALUD EN LA REGIÓN

Con un fuerte impulso en la adhesión de médicos veterinarios al gremio, generar contenido educativo en el territorio y sumar alianzas con las autoridades y organizaciones locales

Tras un proceso de voto electrónico que se replicó en los diversos territorios del país, fue elegida con el 66,6% de los sufragios la nueva directiva del Consejo Regional de Magallanes del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet). El equipo dirigencial que liderará al gremio en la región entre el 2026 y el 2028, quedó conformado por Carlos Pavez Paredes, como presidente; Denisse Ormazabal Cabello, vicepresidenta; Gabriela Oyarzo Sardiña, secretaria y Hernán Valdenegro Farías, tesorero.

"Dentro de los principales desafíos que tenemos, está la cohesión de los profesionales y el apoyo constante a sus labores, posicionando al gremio veterinario como un referente técnico esencial en la región de Magallanes. Como directiva regional electa, buscamos destacar la importancia y el rol fundamental que juegan los profesionales en la salud animal, la protección del medio ambiente y la salud humana, bajo el enfoque integral de "Una Salud" (One Health)", destacó Carlos Pavez, presidente de Colmevet Magallanes.

De esta forma, para poder alcanzar sus desafíos, mantendrán contacto con las diversas autoridades, servicios públicos afines, asociaciones, organizaciones y la sociedad civil, con el objetivo de generar alianzas estratégicas que beneficien a toda la región bajo este enfoque de la salud unificada.

Destacaron que seguirán siendo un canal activo de información y educación para la comunidad, considerando la diversidad de áreas con las que cuenta esta profesión, que van desde la atención clínica de animales de compañía y de producción, hasta la salud pública y la conservación de la fauna silvestre, entre otras.





​

