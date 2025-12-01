MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

La Municipalidad de Punta Arenas presentó esta mañana "Punta Arenas en Línea", plataforma digital que moderniza la atención vecinal al reunir en un solo sitio diversos servicios municipales y agilizar la gestión de solicitudes. El sistema inicia con el alumbrado público y continuará incorporando otras áreas en los próximos meses.

Durante el lanzamiento, el alcalde Claudio Radonich señaló que el proyecto busca facilitar la vida de los vecinos y evitar trámites innecesarios. "Partimos con la reserva de horas para licencias de conducir y hoy damos un paso clave con el alumbrado público. Antes había que llamar, enviar correos, contactar por redes sociales o venir a la oficina, pero ahora todo se podrá hacer en línea, desde el celular o el computador", indicó. El jefe comunal subrayó que el sistema permitirá centralizar las más de 3.200 solicitudes anuales en un solo canal y lograr respuestas aún más rápidas. "Tenemos una buena atención, y si ya somos rápidos, queremos ser un poco más rápidos todavía", afirmó.

Radonich recalcó que la plataforma permitirá identificar con precisión los puntos afectados y evitar duplicidad de requerimientos. "Muchas veces todos saben que hay un foco quemado, pero nadie lo reporta. Y si llegan cinco solicitudes del mismo poste, sabremos de inmediato que es un punto crítico y se va directo a repararlo. Esto mejora la eficiencia y la seguridad".

En cuanto al funcionamiento, el encargado de Alumbrado Público, Cristian Loyola, explicó que la herramienta fue diseñada para uso simple y seguro. "La gente ingresa con su clave única, confirma sus datos y ya puede reportar. Las solicitudes pueden ser por luminarias rotas, apagadas, colgando, sectores completos sin luz o elementos faltantes. Los casos de riesgo se atienden con prioridad", detalló. Loyola añadió que la información de contacto será esencial para coordinar la reparación en terreno. "Si el contratista no logra dar con el punto exacto, podrá llamar directamente al vecino para ubicarlo y completar el servicio correctamente".

El sistema también permite ingresar solicitudes en nombre de terceros, lo que facilitará el apoyo a adultos mayores o personas que no utilizan herramientas digitales. Además, contempla seguimiento en línea para conocer el estado de la reparación.