Punta Arenas,
1 de marzo de 2026

HIDATIDOSIS: RECUERDAN MEDIDAS CLAVE PARA EVITAR EL CONTAGIO EN MAGALLANES

La enfermedad, causada por el parásito Echinococcus granulosus, puede generar quistes en órganos vitales como hígado y pulmón. La autoridad sanitaria llamó a reforzar la desparacitación de perros y evitar prácticas de riesgo en faenas rurales.

Hidatidosis

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes reiteró el llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas frente a la hidatidosis, una enfermedad parasitaria que continúa siendo un riesgo en zonas rurales de la región. El contagio ocurre principalmente a través del contacto con perros infectados o por el consumo de alimentos contaminados con huevos del parásito.

El ciclo de transmisión comienza cuando, tras la faena de animales en el campo, se entregan vísceras crudas con quistes a los perros. En el intestino del animal el parásito se desarrolla y elimina huevos a través de las fecas, contaminando el entorno. Ovejas y vacas pueden ingerirlos en el pasto o el agua, formando nuevos quistes en sus órganos. El ser humano se contagia al manipular perros infectados o consumir alimentos sin el debido lavado.

Desde la autoridad sanitaria enfatizaron que para evitar el contagio en perros es fundamental no alimentarlos con vísceras crudas y mantener su desparasitación al día, idealmente cada 45 días. Asimismo, se recomienda lavar siempre las manos tras el contacto con mascotas, evitar que los perros laman el rostro, lavar frutas y verduras antes de consumirlas y, en caso de faena, enterrar las vísceras en fosas cerradas que impidan el acceso de animales y la contaminación ambiental.


diputadamorales

DIPUTADA MORALES LE PIDE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO IMPONER NUEVAS TASAS QUE AFECTEN AL TURISMO EN MAGALLANES

DECISIONES DEL SLEP MAGALLANES AFECTAN LA NORMALIDAD DEL INICIO DE CLASES 2026

Comunicado de la Asociación Sur Docentes.


CLASES
CHILE SE CONVIERTE EN EL PAÍS CON EL MEJOR Y MÁS RÁPIDO INTERNET DEL PLANETA: “ES UN HONOR”

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

TRANSPARENCIA

Javier Avalos Torres

MARZO AGITADO EN PUERTO NATALES: TURISMO AL ALZA Y REMEZÓN POLÍTICO TRAS LA RENUNCIA DE CONCEJAL

