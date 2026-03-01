HIDATIDOSIS: RECUERDAN MEDIDAS CLAVE PARA EVITAR EL CONTAGIO EN MAGALLANES

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes reiteró el llamado a la comunidad a adoptar medidas preventivas frente a la hidatidosis, una enfermedad parasitaria que continúa siendo un riesgo en zonas rurales de la región. El contagio ocurre principalmente a través del contacto con perros infectados o por el consumo de alimentos contaminados con huevos del parásito.

El ciclo de transmisión comienza cuando, tras la faena de animales en el campo, se entregan vísceras crudas con quistes a los perros. En el intestino del animal el parásito se desarrolla y elimina huevos a través de las fecas, contaminando el entorno. Ovejas y vacas pueden ingerirlos en el pasto o el agua, formando nuevos quistes en sus órganos. El ser humano se contagia al manipular perros infectados o consumir alimentos sin el debido lavado.

Desde la autoridad sanitaria enfatizaron que para evitar el contagio en perros es fundamental no alimentarlos con vísceras crudas y mantener su desparasitación al día, idealmente cada 45 días. Asimismo, se recomienda lavar siempre las manos tras el contacto con mascotas, evitar que los perros laman el rostro, lavar frutas y verduras antes de consumirlas y, en caso de faena, enterrar las vísceras en fosas cerradas que impidan el acceso de animales y la contaminación ambiental.

