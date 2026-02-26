Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de febrero de 2026

SANTO TOMÁS REALIZARÁ ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN SECTOR BARRANCO AMARILLO

​Dentro de la jornada destaca el operativo para perros y gatos, toma de parámetros básicos, juegos lúdicos y asesoría de beneficios sociales.

ST_junta de vecinos (2)

Este sábado 28 de febrero, se llevarán a cabo actividades organizadas por las carreras y el equipo de Admisión de Santo Tomás sede Punta Arenas, en la Junta de Vecinos ubicada en pasaje cruz s/n. La jornada se realizará durante la mañana a partir de las 11:00 y culminará a las 13:00.

La asistente de Admisión, Barbara Trujillo, realizó un énfasis en la invitación a la comunidad local. “Les dejamos a todos invitados a la actividad que tendremos este fin de semana, en la junta de vecinos, donde podrán disfrutar de una tarde llena de aprendizajes y entretención, para todos los que asistan de forma totalmente gratuita. Tendremos operativos de atención para perros y gatos, un circuito para niños, dinamómetro para quienes quieran medir su fuerza, toma de parámetros básicos, el equipo de trípode de topografía, para enseñar a manejar el dron, juegos didácticos, pinta caritas, y un operativo de beneficios sociales, y mucho más, todo esto será llevado a cabo por todas las carreras de Santo Tomas, sede Punta Arenas, así que hacemos la invitación para poder aprovechar este espacio lleno de conocimiento y entretención”.

Además, señala que el equipo de admisión se encontrará matriculando y orientando en caso de que quienes se acerquen tengan dudas sobre alguna carrera, donde algunas de estas aún se encuentran con cupos disponibles para el año académico 2026, y matricula gratis hasta el 6 de marzo.




Semana Cero ST_induccion general (5)

SEMANA CERO: U. SANTO TOMÁS INICIÓ SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CON LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MOP INICIA OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE CASAS VIEJAS Y DOROTEA EN RUTA 9 DE PUERTO NATALES

Leer Más

La intervención considera 3 kilómetros de pavimento de hormigón con una inversión cercana a los $5.900 millones y busca mejorar la conectividad y seguridad en la Provincia de Última Esperanza.

La intervención considera 3 kilómetros de pavimento de hormigón con una inversión cercana a los $5.900 millones y busca mejorar la conectividad y seguridad en la Provincia de Última Esperanza.

casas viejas (2)
nuestrospodcast
Wake Up y Holaste!

HOLASTE! Y WAKE UP: DESCUBRE LO ESPECIAL DE LAS DOS MEJORES CAFETERÍAS DE CHILE QUE ESTÁN EN MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
ST_junta de vecinos (2)

SANTO TOMÁS REALIZARÁ ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN SECTOR BARRANCO AMARILLO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Presidente Comunal Partido Socialista

PRESIDENTE COMUNAL DEL PARTIDO SOCIALISTA ABORDÓ RECORTE PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DE MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
presidente boric carabineros

“ALGUACIL ILUSTRE”: CARABINEROS OTORGA AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC SU MÁXIMA DISTINCIÓN