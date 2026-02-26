SANTO TOMÁS REALIZARÁ ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN SECTOR BARRANCO AMARILLO

Este sábado 28 de febrero, se llevarán a cabo actividades organizadas por las carreras y el equipo de Admisión de Santo Tomás sede Punta Arenas, en la Junta de Vecinos ubicada en pasaje cruz s/n. La jornada se realizará durante la mañana a partir de las 11:00 y culminará a las 13:00.

La asistente de Admisión, Barbara Trujillo, realizó un énfasis en la invitación a la comunidad local. “Les dejamos a todos invitados a la actividad que tendremos este fin de semana, en la junta de vecinos, donde podrán disfrutar de una tarde llena de aprendizajes y entretención, para todos los que asistan de forma totalmente gratuita. Tendremos operativos de atención para perros y gatos, un circuito para niños, dinamómetro para quienes quieran medir su fuerza, toma de parámetros básicos, el equipo de trípode de topografía, para enseñar a manejar el dron, juegos didácticos, pinta caritas, y un operativo de beneficios sociales, y mucho más, todo esto será llevado a cabo por todas las carreras de Santo Tomas, sede Punta Arenas, así que hacemos la invitación para poder aprovechar este espacio lleno de conocimiento y entretención”.

Además, señala que el equipo de admisión se encontrará matriculando y orientando en caso de que quienes se acerquen tengan dudas sobre alguna carrera, donde algunas de estas aún se encuentran con cupos disponibles para el año académico 2026, y matricula gratis hasta el 6 de marzo.







