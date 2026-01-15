Punta Arenas,
15 de enero de 2026

JAIME COSME ORMEÑO DESTACA AVANCES PARA LA PESCA ARTESANAL DURANTE EL 2025 Y LLAMA A MANTENER APOYO INSTITUCIONAL EN MAGALLANES PARA EL SECTOR

Pesca y Acuicultura en Magallanes.

jaimecosme

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, Jaime Cosme Ormeño, presidente del sindicato de la caleta de pescadores Barranco Amarillo, conversó con la ciudadanía para realizar un balance 2025 del sector y abordar los principales desafíos de la pesca artesanal en la región.

En la instancia, el dirigente destacó la mejora que ha experimentado la pesca artesanal de Magallanes gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa) y los armadores, valorando especialmente un convenio de colaboración firmado en abril de 2024, único a nivel nacional, que fue el resultado de más de un año de trabajo orientado a identificar y satisfacer las necesidades reales de pescadores y armadores de la región.

A partir de este acuerdo surgieron cuatro concursos destinados a fortalecer el sector: uno enfocado en víveres, otro en la elaboración de planes de negocio, uno para indumentaria y un cuarto orientado al mejoramiento de los equipos de trabajo de armadoras y armadores. Este último permitió beneficiar a un total de 187 personas inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), distribuidas en 100 beneficiarios en Punta Arenas, 73 en Puerto Natales, ocho en Porvenir y seis en Puerto Williams. Cada uno de ellos recibirá un aporte de $8.000.000, recursos que podrán destinarse a la adquisición de motores, trabajos de enfibramiento u otros aspectos sanitarios de sus embarcaciones.

En materia política y de relación institucional, Cosme Ormeño subrayó la buena disposición y el vínculo positivo que han mantenido las autoridades regionales con los pescadores artesanales de Barranco Amarillo de manera transversal durante los últimos gobiernos. Asimismo, manifestó la expectativa de que este escenario se mantenga con la próxima administración nacional, encabezada por José Antonio Kast, quien asumirá el mando del país el 11 de marzo de 2026.

Finalmente, el presidente del sindicato expresó la esperanza de que el futuro gobierno pueda realizar gestos políticos concretos en materia de regulaciones y normativas medioambientales, de modo que se facilite el desarrollo del sector pesquero artesanal en Magallanes, especialmente en lo relativo a la extracción de recursos del mar, siempre con un enfoque de sustentabilidad y proyección regional.



“FUE UN ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL”: A UN MES DE INCENDIO EN DUCTO DE ENAP MAGALLANES PRESIDENTA DE SINDICATO SIGUE PREOCUPADA POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

