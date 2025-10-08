DIRECTOR DEL SINDICATO DE ENAP CUESTIONA RETROCESOS DEL EJECUTIVO EN POLÍTICAS ENERGÉTICAS PARA MAGALLANES Y AYSÉN, EN MATERIA DE SUBSIDIO AL CABOTAJE E HIDROGENO VERDE

En el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el director del sindicato de trabajadores de ENAP, Carlos Aro Velásquez, abordó diversos temas relacionados con el desarrollo energético y económico de las regiones extremas, incluyendo el subsidio al cabotaje en Magallanes y Aysén y el traslado de combustibles.

Aro Velásquez calificó las recientes decisiones del Ministerio de Hacienda como un acto de “irresponsabilidad tremenda”, señalando que “gatilló una molestia, salieron los diputados de la región, fue rápido y fugaz pero fue importante respecto al bolsillo financiero”. Agregó que existe “un desfase en general del trato del gobierno con estas regiones”.

El dirigente también criticó el cambio de postura del Ejecutivo en torno a las políticas de fomento y energía. Recordó que “en agosto el ministro Pardow habla de las bondades de estos temas (hidrógeno verde), del impuesto (ley de fomento), hizo un detalle de lo que podría significar para la región y ahora dice que van a medir unos criterios o posiciones frente al panorama internacional.... esto es un retroceso a lo que se había expuesto”.

Finalmente, Aro Velásquez enfatizó que “energía y hacienda me parece que fueron un poco irresponsables”, subrayando que las decisiones recientes han generado incertidumbre y expectativas frustradas en el desarrollo de proyectos estratégicos para el sur del país.



