Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

DIRECTOR DEL SINDICATO DE ENAP CUESTIONA RETROCESOS DEL EJECUTIVO EN POLÍTICAS ENERGÉTICAS PARA MAGALLANES Y AYSÉN, EN MATERIA DE SUBSIDIO AL CABOTAJE E HIDROGENO VERDE

Aquí hidrógeno verde.

trabajadoresenap

En el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el director del sindicato de trabajadores de ENAP, Carlos Aro Velásquez, abordó diversos temas relacionados con el desarrollo energético y económico de las regiones extremas, incluyendo el subsidio al cabotaje en Magallanes y Aysén y el traslado de combustibles.

Aro Velásquez calificó las recientes decisiones del Ministerio de Hacienda como un acto de “irresponsabilidad tremenda”, señalando que “gatilló una molestia, salieron los diputados de la región, fue rápido y fugaz pero fue importante respecto al bolsillo financiero”. Agregó que existe “un desfase en general del trato del gobierno con estas regiones”.

El dirigente también criticó el cambio de postura del Ejecutivo en torno a las políticas de fomento y energía. Recordó que “en agosto el ministro Pardow habla de las bondades de estos temas (hidrógeno verde), del impuesto (ley de fomento), hizo un detalle de lo que podría significar para la región y ahora dice que van a medir unos criterios o posiciones frente al panorama internacional.... esto es un retroceso a lo que se había expuesto”.

Finalmente, Aro Velásquez enfatizó que “energía y hacienda me parece que fueron un poco irresponsables”, subrayando que las decisiones recientes han generado incertidumbre y expectativas frustradas en el desarrollo de proyectos estratégicos para el sur del país.


mjcs

ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA CUESTIONA IMPUESTO DEL 1% A PROYECTOS DE H2V Y LLAMA A UN ENFOQUE “DE PUERTAS ABIERTAS” PARA LA INVERSIÓN

MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

lluviacida

DUO DE MÚSICA ELECTRÓNICA LLUVIA ÁCIDA RESCATA LA HISTORIA DEL PUNTARENAZO CON UN DISCO QUE MEZCLA TESTIMONIOS REALES Y PAISAJES SONOROS DE MAGALLANES

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

