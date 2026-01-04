SEREMI DE SALUD REALIZA REUNIÓN INTERSECTORIAL PARA FORTALECER IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL (RSI) EN MAGALLANES

La Seremi de Salud de Magallanes realizó una Reunión Intersectorial en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), instancia que reunió a diversos actores públicos y privados vinculados a los puntos de entrada de la región.

La actividad fue organizada por el equipo a cargo del Reglamento Sanitario Internacional de la Seremi de Salud y contó con la participación de la Jefa del Departamento de Reducción del Riesgo para Emergencias Sanitarias, de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Paola Pontoni Zúñiga, y la encargada de la Unidad de Implementación del Reglamento Sanitario Internacional y Evaluación de Capacidades, dependiente del mismo departamento, Claudia Carrasco Dajer.

La jornada permitió abordar las enmiendas al RSI incorporadas en los años 2014, 2022 y 2024, socializar protocolos actualizados y reforzar la coordinación entre los distintos sectores involucrados en la gestión sanitaria de aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, considerando la condición estratégica de Magallanes como territorio austral, fronterizo y con creciente flujo turístico, logístico y científico.

Paola Pontoni Zúñiga, explicó: “El objetivo de esta visita a la región de Magallanes es poder generar un trabajo conjunto con el equipo a cargo del Reglamento Sanitario Internacional de la Seremi de Salud, así como con el equipo regional de emergencias, para informar y profundizar en las enmiendas que tuvo el Reglamento Sanitario Internacional, las que entraron en vigor el pasado 19 de septiembre. Para nosotros es muy relevante iniciar el ciclo de visitas regionales en la región de Magallanes, dado el trabajo sectorial e intersectorial desarrollado por el equipo RSI y poder conocer las capacidades locales para el cumplimiento de lo indicado en el reglamento”.

La profesional indicó: “Quisimos iniciar este proceso en Magallanes debido a sus particularidades, ya que cuenta con tres tipos de puntos de entrada internacional: terrestre, marítimo y aéreo. Además, el trabajo intersectorial y sectorial que se desarrolla en la región, en conjunto con el Servicio de Salud y el nivel central, es un ejemplo para el resto del país. Para nosotros era muy importante poder conocer la experiencia desde la región con los equipos locales, tener su visión sobre la implementación del reglamento, identificar oportunidades de mejora y avanzar en un trabajo interregional que permita validar y fortalecer los protocolos asociados a los puntos de entrada terrestre, marítimo y aéreo, lo que actualmente se está abordando en la jornada de trabajo intersectorial”.

La encargada RSI de la Seremi de Salud, Rosa Paredes, señaló que “esta reunión intersectorial refleja el compromiso que existe en la región por fortalecer, de manera coordinada, las capacidades de prevención, detección y respuesta frente a eventos de salud pública, especialmente en nuestros puntos de entrada. En un territorio estratégico como Magallanes, la implementación del RSI requiere del trabajo conjunto entre salud, autoridades, servicios fiscalizadores y otros sectores, ya que solo a través de una articulación efectiva podemos resguardar la seguridad sanitaria de la población, de quienes nos visitan y de quienes transitan por la región”.

Actividades relacionadas

Junto con el desarrollo de la jornada intersectorial del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), se realizaron reuniones y visitas técnicas en terreno, orientadas a conocer y evaluar directamente la implementación del reglamento en la región de Magallanes.

En este contexto, las referentes del Ministerio de Salud sostuvieron una reunión con el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, en la que presentaron el trabajo que desarrolla la División de Emergencias Sanitarias del Minsal, además de proyectar líneas de coordinación y fortalecer el trabajo conjunto con el nivel regional. La autoridad sanitaria valoró este tipo de instancias, destacando la importancia de combinar el análisis técnico intersectorial con el conocimiento directo de la realidad territorial a través de visitas en terreno.

Asimismo, se efectuaron visitas a distintos puntos de entrada de la región, las que incluyeron reuniones de trabajo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el Aeropuerto de Punta Arenas, así como una visita al Terminal Arturo Prat de Punta Arenas. En estas instancias se revisaron las capacidades instaladas, los procedimientos operativos y los mecanismos de coordinación interinstitucional para la adecuada implementación RSI, permitiendo identificar fortalezas y oportunidades de mejora en los procesos de vigilancia, preparación y respuesta frente a eventuales emergencias de salud pública.



