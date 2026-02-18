EMPRENDIMIENTO DE MAGALLANES ES RECONOCIDO EN EL 10º CONCURSO NACIONAL DESAFÍO EMPRENDEDOR DE BANCO DE CHILE

Un proyecto nacido en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena fue distinguido en la décima versión del Concurso Nacional Desafío Emprendedor, iniciativa impulsada por Banco de Chile en el marco de su Programa Pymes para Chile. Se trata de Mimatrezencia, emprendimiento enfocado en el bienestar materno y liderado por la magallánica Aneschka Babaic, quien recibió el reconocimiento especial “Mujeres que Inspiran” en la categoría Desafío Local.

El certamen, que este año celebró una década de trayectoria, entregó premios por un total de $156 millones y reunió a emprendimientos de distintas regiones del país, consolidándose como una de las principales plataformas de apoyo al ecosistema emprendedor chileno.

En la categoría Desafío Local, el reconocimiento “Mujeres que Inspiran” —que contempla un premio de $5 millones— destacó el impacto positivo y el enfoque territorial del proyecto liderado por Babaic. Esta distinción busca visibilizar a microempresarias y líderes sociales que generan cambios concretos en sus comunidades.

La premiación incluyó iniciativas de regiones como Valparaíso, La Araucanía, Los Lagos y la Región Metropolitana. Sin embargo, desde el extremo sur, el reconocimiento a Mimatrezencia posiciona nuevamente a Magallanes como territorio de innovación con identidad propia, impulsado por mujeres que desarrollan proyectos con impacto social y proyección nacional.





​







​

