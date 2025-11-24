Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de noviembre de 2025

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

​La feria, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas y apoyada por Zona Austral, reunió a 13 micro y pequeñas empresas del rubro pastelero y repostero, destacando la identidad gastronómica local y la diversidad de productos.

EP 13
La Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas realizó este domingo la primera versión de la "Expo Dulces", una feria temática que buscó poner en valor el talento de emprendedores locales del rubro pastelero y visibilizar sus negocios. La actividad se desarrolló entre las 10:30 y las 19:30 horas en la Sala Zonaustral, frente a la pista de hielo del recinto franco.
 
La instancia reunió a 13 micro y pequeñas empresas formalizadas, quienes cautivaron a los magallánicos con una amplia gama de productos dulces, incluyendo tortas, tartaletas, kuchen, queques, galletas, confitería y alternativas veganas y sin gluten.
 
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta primera edición y subrayó la dedicación de los emprendedores participantes. "Los 13 lugares que están acá están ocupados por emprendedores de nuestra ciudad. Son emprendedores que están regularizados con patente municipal, con su resolución sanitaria e impuestos internos. Y no les fue fácil, por tanto, para nosotros como municipalidad es importante darles colaboración y apoyo, que se suma al espacio que nos ha prestado Zona Franca para que este lugar ahora sea muy visitado. Están comprando y, sobre todo, están promocionando sus productos de muy buen estándar", señaló.
 
Por su parte, Cristina Salomón, jefa de Marketing y Comunicaciones de Zona Austral, celebró la calidad de la muestra y su aporte previo a las festividades de fin de año. "La Ilustre Municipalidad nos sorprende una vez más con ferias de grandes emprendedores y emprendedoras, muchas de ellas mujeres, todos formalizados y con emprendimientos serios. Estamos muy contentos de recibir este nivel de productoras locales, así que muy felices con esta feria dulce", afirmó.
 
Finalmente, Javiera Gamboa, de Meme Colores, quien participó por primera vez en una feria de este tipo, mencionó: "He tenido muy buena recepción. El olor de la máquina y las palomitas de distintos sabores atraen mucho al público. Para mí ha sido una instancia súper buena para conocer otros emprendimientos, desde pastelería tradicional hasta productos sin azúcar y sin gluten", comentó, valorando la iniciativa municipal.


IMG_5053

VECINOS DE PLAYA NORTE DE PUNTA ARENAS PROMUEVEN EL AUTOCUIDADO Y LA VIDA SALUDABLE EN ADULTOS MAYORES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

Leer Más

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta
nuestrospodcast
EP 13

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
redsalud

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE